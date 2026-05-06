La semana pasada, el MEF publicó su Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) para el periodo 2026-2029. Se trata de un recálculo de las cifras y los supuestos del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) para el mismo periodo, que fue publicado en agosto y sirvió de base para la elaboración del Presupuesto Público del presente año. Las proyecciones del MEF suelen ser comparadas con las del Reporte de Inflación (RI) del BCR, que son actualizadas cada tres meses –el más reciente salió en marzo–. Las del MEF suelen ubicarse en un escenario optimista, pues generalmente no se cumplen, mientras que las del BCR son consideradas más cercanas a la realidad.

Si bien el IAPM y el RI de marzo coinciden con el crecimiento esperado del PBI para este año (3.2%), hay una notoria discrepancia respecto del aumento de la inversión privada y el optimista es el BCR (5.5% versus 9.5%). Para la inversión pública, en ambos informes se prevé un magro crecimiento (1.1% versus 1.0%), con fuerte caída en la inversión del Gobierno nacional, debido al “proceso de aprendizaje” en la ejecución presupuestaria que atravesarán las nuevas autoridades en el Ejecutivo. Sin embargo, el principal motivo es que se tendrá que asignar más dinero al gasto corriente, en particular, al gasto rígido, debido a la persistente interferencia del Congreso, que no deja de aprobar leyes que comprometen los recursos del tesoro público.

Al respecto, ambos informes coinciden con su proyección del déficit fiscal de este año (1.8% del PBI), aunque alcanzar esa meta es responsabilidad del MEF. Y uno de sus supuestos para lograrlo está por desaparecer. El IAPM indica que, este año, no habrá “gastos extraordinarios” como en el 2025, especialmente el pago de garantías de crédito otorgadas a Petroperú. Es que está en camino un nuevo rescate financiero costosa e ineficiente empresa estatal. Y si el Congreso decide derogar el decreto de urgencia que dispuso la reestructuración de esta costosa e ineficiente (ayer suspendió el debate respectivo), habría que esperar más desembolsos. El Consejo Fiscal ya ha advertido que no se podrá cumplir la meta de déficit fiscal.

Un indicador que sí está en el ámbito del BCR es la inflación. La autoridad monetaria proyecto que este año cerrará en 2.4%, mientras que el MEF calcula 2.2%. Esto a pesar de los saltos inflacionarios de febrero y marzo, por factores como las intensas lluvias y el alza de los precios de combustibles. Pero en abril ya hubo cierta moderación (0.52% en Lima y 0.64% a nivel nacional), aunque el acumulado aún superaba el rango meta.