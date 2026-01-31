La decisión fue adoptada tras la evaluación técnica del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y los informes de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS). Foto: Produce.
La decisión fue adoptada tras la evaluación técnica del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y los informes de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS). Foto: Produce.
El dispuso el término de la Segunda Temporada de Pesca 2025 del recurso en la zona norte-centro del litoral, medida que entrará en vigencia desde las 00:00 horas del 1 de febrero.

El cierre se produce luego de que la flota alcanzara el 97.91% del Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP), fijado en 1’630,000 toneladas para la presente campaña. De acuerdo con los reportes oficiales, al 25 de enero se habían registrado descargas acumuladas por 1’596,013 toneladas.

La decisión fue adoptada tras la evaluación técnica del y los informes de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS), entidades que realizan el seguimiento biológico y operativo de la actividad extractiva.

El titular del sector, César Quispe Luján, señaló que la medida responde al cumplimiento del esquema de ordenamiento pesquero vigente y a la necesidad de asegurar la sostenibilidad del recurso. Remarcó que la gestión de la se basa en evidencia científica y en un monitoreo permanente de los indicadores poblacionales.

Con el fin de la temporada, el recurso iniciará su fase de mayor actividad reproductiva, característica del periodo de verano. En ese contexto, el Imarpe continuará evaluando las condiciones biológicas y pesqueras para definir eventuales recomendaciones que garanticen su adecuada conservación.

Produce subrayó que la es un recurso estratégico para la industria pesquera nacional y que la aplicación estricta de cuotas y cierres oportunos busca equilibrar la actividad económica con la protección del stock, en línea con la política de sostenibilidad del sector.

