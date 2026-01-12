La cuota de pesca en el Perú se define con ciencia. (Foto: Produce)
La cuota de pesca en el Perú se define con ciencia. (Foto: Produce)
Ahora la anchoveta alimenta al mundo, pero en algún punto también educó al Perú. La lección se escribió en los años 70, sobre redes llenas de juveniles y miles de empleos en riesgo. Desde entonces, la cuota de pesca dejó de ser un límite arbitrario y se volvió una herramienta de supervivencia industrial.

