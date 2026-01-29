El inicio del año ha sorprendido positivamente a los mercados financieros internacionales. En apenas los primeros días de negociación, los principales índices accionarios de Estados Unidos, Europa y mercados emergentes registran avances de 1.9%, 4.4% y 5.4%, respectivamente, reflejando un contexto de optimismo que se suma a los sólidos rendimientos observados a lo largo de 2025, afirma el vicepresidente de Inversiones de AFP Integra, Jean Pierre Fournier.

Señaló que este desempeño ocurre luego de tres años consecutivos de retornos positivos, lo que ha llevado a los inversionistas a evaluar con mayor atención el escenario macroeconómico y los riesgos potenciales.

Sin embargo, la economía global logró sortear con éxito los temores de recesión que marcaron el cierre del 2024 y el inicio del 2025, incluso en un entorno de tasas de interés elevadas y desaceleración económica tras la recuperación post pandemia.

“La resiliencia del consumo en Estados Unidos y el dinamismo de los mercados emergentes han permitido redistribuir flujos de inversión a nivel global, abriendo oportunidades tanto de corto como de largo plazo. Hoy vemos un mercado que no solo sigue atento a los riesgos geopolíticos, sino que también pone el foco en tendencias estructurales que sostienen el crecimiento”, refiere.

En este contexto, precisa que las empresas tecnológicas continúan cumpliendo -e incluso superando- las expectativas del mercado. Compañías como TSMC y Tencent, con sede en Taiwán y China, reportaron crecimientos de utilidades de 35% y 19% en los últimos doce meses, de acuerdo con información de Bloomberg, confirmando que la innovación y la tecnología siguen siendo motores clave del desempeño bursátil global, informa.

Contexto geopolítico

Paralelamente, afirma Fournier, la búsqueda de activos de refugio frente a la incertidumbre geopolítica ha impulsado una mayor demanda por metales preciosos y commodities.

Refiere que durante 2025, el precio del oro y del cobre se incrementó en 65% y 42%, respectivamente, beneficiando los resultados financieros de las empresas vinculadas a estos sectores.

Subrayó que a nivel local, el índice MSCI NUAM Perú General registra un avance de 15.4% en lo que va del año.

Las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Lima partían de niveles históricamente descontados, afectados por la incertidumbre política y los bajos volúmenes de negociación, refiere. No obstante, enfatiza que el entorno internacional favorable y la mayor participación de inversionistas retail han permitido que estas valorizaciones comiencen a reflejar los fundamentos económicos.

“Si bien persisten riesgos asociados a la coyuntura política y geopolítica global, estos no parecen, por ahora, suficientes para alterar las proyecciones macroeconómicas de los próximos trimestres. En ese escenario, el inicio del año marca un periodo de consolidación de expectativas, en el que la diversificación y el análisis de largo plazo continúan siendo claves para la toma de decisiones de inversión”, enfatiza el ejecutivo.