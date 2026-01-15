Campo Fe tiene tres camposantos: Lima Norte, Huachipa y Lima Sur. (Foto: Campo Fe)
Grupo Fe, la compañía que cuenta con un porafolio que abarca seguros de salud, préstamos y camposantos propios, estima un crecimiento sostenido en su división funeraria (Campo Fe) hacia 2026, impulsado por la expansión de su red en Lima y el desarrollo de una nueva unidad de negocio. La estrategia combina infraestructura física y plataformas orientadas a servicios complementarios, mientras mantiene como prioridad la consolidación de su reciente operación en Lima Sur.

