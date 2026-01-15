Constante Castillo Lizárraga, gerente corporativo comercial y de marketing del Grupo Fe, proyecta que el negocio de servicios funerarios cerrará el 2025 con un crecimiento del 8% respecto al año anterior. Dicho desempeño estará respaldado por dos pilares: la expansión física de su red de camposantos y el lanzamiento de una nueva unidad de negocio.

En el primero, se refleja en la reciente puesta en operación de su tercer camposanto en Lima Sur, que se suma a los ya existentes en Lima Norte (Puente Piedra) y Huachipa. “Iniciamos la construcción hace tres años y lo inauguramos en octubre de este año. Fue una inversión significativa. El terreno total adquirido abarca 40 hectáreas. Actualmente, 17 hectáreas ya están operativas, y las restantes se habilitarán conforme avance la demanda y el proceso de comercialización”, comentó a Gestión.

Sobre la posibilidad de expandirse fuera de la capital en un futuro, la empresa indicó que por ahora la prioridad estará en consolidar la operación en Lima Sur. Pero, el crecimiento de sus cementerios no es el único eje en agenda.

Campo Fe Sur es un nuevo espacio ubicado en la Antigua Panamericana Sur, kilómetro 29, en Lima. (Foto: Campo Fe)

Campo Fe proyecta complejos funerarios con 10 velatorios en cada sede

La empresa también viene reforzando su infraestructura con la incorporación de servicios de velatorio en sus camposantos de Campo Fe Norte y Huachipa. “La meta es que, en un plazo de dos años, cada uno de nuestros camposantos cuente con 10 velatorios, configurando así un complejo funerario en cada sede. En el caso del camposanto de Lima Sur, su crecimiento seguirá un proceso de expansión gradual, en función de la demanda”, detalló el ejecutivo.

Actualmente, Campo Fe cuenta con cuatro velatorios en Huachipa, donde se prevé iniciar la construcción de dos más en marzo de 2026. En Lima Norte, con tres velatorios, proyectan alcanzar los cinco en junio del próximo año. Además, en verano comenzará la edificación de otros dos en Lima Sur, que también deberían entrar en operación a mediados de año.

Con el fin de mejorar la experiencia del servicio, el grupo ha incorporado soluciones de conectividad. “En los velatorios que ya tenemos, estamos incorporando pantallas digitales que permiten recibir mensajes y notificaciones enviadas por familiares desde el extranjero. De esa forma, pueden participar en la despedida sin necesidad de estar físicamente presentes”, destacó.

Campo Fe lanza Eterna y apuesta por homenajes digitales

Este enfoque en la innovación también se refleja en el lanzamiento de Eterna, una nueva unidad de negocio centrada en la “transcendencia digital”. La plataforma permite a los usuarios subir fotos, videos y recibir mensajes de consuelo por parte de familiares. “Permite gestionar homenajes desde cualquier lugar y es de uso exclusivo para Campo Fe. Su objetivo es transformar el recuerdo en una experiencia digital viva”, detalló.

Campo Fe sigue siendo la base del negocio del grupo, que inició en el rubro de servicios exequiales y luego se diversificó hacia otros sectores, incluyendo seguros de salud (Fesalud) y préstamos (Prestafe). Dentro del negocio funerario, la compañía opera bajo dos unidades: Necesidad Futura (previsión), que representa el 70% de los ingresos, y la Necesidad Inmediata (urgencias), con el 30%.

“Así como la pandemia expuso las deficiencias en el sistema de salud, también hizo que muchas familias comprendieran que la pérdida de un ser querido debe ser considerada una prioridad. Es una situación que suele sorprender e impactar como una crisis, y ante la cual no siempre se sabe qué hacer, cuánto costará o a dónde acudir”, señaló.

Para 2026, la división de servicios funerarios del Grupo Fe proyecta un crecimiento superior al 10%, impulsado por la consolidación de su nuevo camposanto en Lima Sur y en el despliegue de su plataforma digital orientada a mejorar la experiencia funeraria.