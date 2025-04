Sin embargo, el sector sigue buscando crecer a partir de productos como renta particular que, aunque no crecería más del 70% como en el 2024, se expandiría entre 20% y 30% en el 2025, estimó Alfredo Jochamowitz, presidente del directorio de Protecta Security en entrevista exclusiva con Gestión, ¿qué más reveló?

Se ha eliminado la obligatoriedad del seguro de desgravamen. ¿Qué tanto afectará esa decisión los ingresos de las aseguradoras?

Es cierto que va a disminuir ese mercado a raíz de que ya no va a ser obligatorio, pero como todas las compañías van a empezar a ofrecerlo, y van a diseñar productos más competitivos, el mercado eventualmente se va a desarrollar tremendamente. Yo me imagino que para el 2025, 2026, probablemente caiga y más adelante comience a subir.

¿Usted espera entonces que el mercado crezca pese a que el producto solo será obligatorio para el crédito hipotecario?

Las personas ya no van a adquirir el seguro con las empresas vinculadas a los bancos, pero podrán hacerlo con cualquier compañía. Eso creo que es una oportunidad. Cuando hay competencia, el mercado se desarrolla. Las aseguradoras pienso que se van a esmerar en sacar productos que sean más competitivos para atender al cliente.

(Foto: Andina)

Evolución del seguro de renta particular

¿El producto de renta particular seguirá expandiéndose como en el 2024, es decir, más del 70%?

Nosotros creemos que debe seguir creciendo, probablemente entre un 20% y 30% este año. El seguro de desgravamen hoy en día es la línea con más volumen en el mercado peruano, pero estimo que en el 2025 va a ser sustituido (en el primer lugar) por la renta particular.

¿Pero por qué se espera una desaceleración del 70% al 20% o 30%?

La turbulencia a raíz de las campañas electorales genera un poco de incertidumbre y eso puede hacer que la venta disminuya.

¿Las personas van a preferir otras alternativas para invertir en lugar de la renta particular?

No, yo creo más bien que la toma de decisiones se va a demorar un poco más. En los tres primeros meses del año está creciendo mucho el negocio de la renta particular, pero en realidad no podemos garantizar que durante todo el 2025 va a seguir así, en realidad es difícil saber cuánto puede crecer.

La renta particular es un tipo de seguro que es susceptible a cualquier circunstancia que pueda ocurrir alrededor. El año pasado nosotros habíamos pronosticado que el crecimiento iba a ser entre 10% y 20% y a todos nos sorprendió que fue más del 70%.

¿Por qué creció tanto el año pasado?

Creo que es una cuestión más de información. El producto no ha tenido mucho conocimiento del público. Poco a poco, en los últimos tres años, se ha ido difundiendo, y en consecuencia se han incrementado tremendamente sus colocaciones.

¿Cuál es el perfil de cliente que demanda la renta particular?

Normalmente, son personas mayores de 40 años que quieren hacer una inversión pasiva, que les dé tranquilidad y que les ofrezca un retorno conocido en el tiempo.

(Foto: GEC)

Fondos de pensiones, ¿atractivos para Protecta?

¿Estarían interesados en participar en la gestión de fondos de pensiones?

Todo depende de cuál sea la visión que se tenga en el Perú (por parte de las autoridades). Si es que siguen habiendo retiros (de las AFP), ese mercado no va a crecer. Eso es lo más importante. Entonces, definitivamente queremos analizarlo, nosotros estamos esperando a que salga el reglamento para estudiarlo a profundidad y ver si es que hay interés o no.

¿No lo descartan entonces?

No, no está descartado, pero todavía no está analizado.

LEA TAMBIÉN: Tres inversiones que recomienda Credicorp Capital en plena guerra de aranceles

Protecta lanzará nuevo seguro de vida inversión

Bicecorp y Forestal O’Higgins adquirieron recientemente el 98.43% del capital suscrito de Grupo Security, holding chileno que controla la peruana Protecta Security El presidente del directorio de esta última, Alfredo Jochamowitz, destacó que la operación les permite contar con mayor respaldo financiero, pues Bicecorp posee un valor de mercado superior a los US$ 3,100 millones.

Sobre los planes de la compañía, Jochamowitz refirió que en la segunda mitad del año lanzarán un nuevo seguro de vida inversión. “Estamos trabajando sobre el plan que tenemos, pero seguramente en los próximos meses vamos a ir desarrollando estrategias nuevas”, añadió el ejecutivo.

Para 2025, Protecta Security proyecta un crecimiento del 20% en primas. Además, apunta a alcanzar los S/ 5.000 millones en activos administrados este año y duplicarlos en un plazo de entre cuatro y cinco años.

Cifras

48% crecieron las primas de renta particular en el primer bimestre del 2025.