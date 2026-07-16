La deuda pública local ya acumula un alza cercana al 10% —la mejor de América Latina— desde finales de mayo, cuando Abelardo de la Espriella, un outsider conservador conocido como “El Tigre”, aseguró su lugar en la segunda vuelta. Parte de esas ganancias también responde al fortalecimiento del peso, que cotiza cerca de su nivel más alto frente al dólar desde 2019.

El peso colombiano se ha convertido este año en una de las monedas favoritas de los gestores de fondos. Colombia tiene algunas de las tasas de interés más altas del mundo, lo que la convierte en una opción muy atractiva para las operaciones de carry trade. La postura restrictiva del Banco de la República y los elevados precios del petróleo han reforzado esa tendencia, impulsando al peso casi un 14% desde que De la Espriella avanzó a la segunda vuelta, el mayor avance entre las principales monedas.

“Entre las monedas latinoamericanas de alto rendimiento, esta es la que ofrece la mejor combinación de factores”, dijo David Austerweil , subgerente de portafolio de VanEck. “Los diferenciales de la deuda soberana colombiana están en su nivel más estrecho desde la pandemia, mientras que los rendimientos de la deuda local siguen siendo elevados incluso frente a los niveles recientes, lo que los hace más atractivos”.

El repunte de los bonos locales representa un cambio drástico en las expectativas del mercado tras los cuatro años del presidente izquierdista Gustavo Petro, cuya administración dejó a Colombia con uno de los mayores déficits fiscales fuera de períodos de crisis económica. La creciente preocupación por las finanzas públicas llevó a S&P Global Ratings a rebajar dos veces la calificación crediticia del país durante la presidencia de Petro, deteriorando la confianza de los inversionistas.

El peso colombiano encabeza las ganancias en mercado FX | Desempeño desde que Abelardo de la Espriella avanzó a segunda vuelta

De la Espriella, quien obtuvo una ajustada victoria el mes pasado, ha prometido recuperar esa confianza con una política fiscal más estricta, recortes de impuestos y el refinanciamiento de la deuda pública. José Manuel Restrepo, su vicepresidente, está esta semana en Washington para reunirse con organismos multilaterales y con el Departamento de Estado de EE.UU., una señal de que la nueva administración pretende avanzar rápidamente con su agenda económica cuando asuma el poder el 7 de agosto.

“Estamos posicionados en deuda local sin cobertura cambiaria porque creemos que la nueva administración tiene un objetivo creíble y que tanto las tasas como el peso se beneficiarán”, dijo Arif Joshi , gestor de portafolio de Bramshill Investments.

El presidente electo ha propuesto reducir el tamaño del Estado hasta en un 40% durante su mandato de cuatro años. Para Joshi , esa es una señal positiva porque un plan centrado en recortar el gasto, en lugar de aumentar los ingresos, resulta más creíble.

Oportunidad de “carry”

Respaldado por las elevadas tasas de interés, el peso colombiano se ha convertido en una de las mejores opciones para las operaciones de carry trade, en las que los inversionistas toman préstamos en monedas de bajo rendimiento para invertir en otras con tasas más altas. El BanRep elevó su tasa de referencia en 75 puntos básicos, hasta el 12%, en junio, reforzando aún más ese atractivo.

Frente al dólar, el peso colombiano ha generado un rendimiento del 22% en operaciones de carry trade este año, según datos recopilados por Bloomberg. Es, por amplio margen, el mayor retorno frente al billete verde.

Algunos analistas han puesto en duda las perspectivas de largo plazo de la moneda y si De la Espriella, que ganó la elección por apenas un punto porcentual, podrá reunir el respaldo legislativo necesario para impulsar cambios profundos.

“Somos escépticos de que pueda cumplir con las altas expectativas”, escribieron en una nota estrategas de Deutsche Bank AG, entre ellos Carlos Muñoz Cárcamo. “El mercado está descontando un escenario excesivamente optimista para Colombia”.

Aun así, la mayoría mantiene una visión favorable. Los estrategas de JPMorgan Chase & Co. elevaron esta semana su recomendación sobre el peso colombiano de neutral a sobreponderar. Consideran que, aunque un mandato más débil de lo esperado podría limitar la agenda de De la Espriella, los primeros pasos en la dirección correcta deberían bastar para sostener el optimismo del mercado.

“Es probable que el sentimiento positivo reciba un impulso adicional gracias al agresivo ciclo de endurecimiento monetario del banco central”, escribieron en una nota el martes estrategas encabezados por Tania Escobedo Jacob. “Esto deja a Colombia con uno de los perfiles de carry más atractivos entre los mercados emergentes y debería seguir respaldando a la moneda mientras el apetito global por el riesgo se mantenga sólido”.