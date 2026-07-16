Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia.
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Agencia Bloomberg
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Los mercados están dando un voto de confianza al próximo presidente de Colombia, comprando activos locales con la apuesta de que el repunte continuará si cumple su promesa de sanear las finanzas del país.

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