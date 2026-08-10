Además, se espera reducida nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). (Foto: Andina)
Además, se espera reducida nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda adoptar medidas de preparación ante el Aviso Meteorológico N° 311 (nivel rojo) del Senamhi, que anuncia el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, en la costa, del martes 11 al miércoles 12 de agosto.

Los departamentos afectados serían Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes; además de la Provincia Constitucional del Callao.

Además, se espera reducida nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se pronostica ráfagas de viento con velocidades por encima de los 30 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

Calor. (Foto: Andina)
Calor. (Foto: Andina)

Ante esta situación, el Indeci recomienda a la población aplicarse bloqueador o protector solar si se está expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta; asimismo, se sugiere beber abundante líquido y no exponerse de forma directa a los rayos del sol.

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.

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