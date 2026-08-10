El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda adoptar medidas de preparación ante el Aviso Meteorológico N° 311 (nivel rojo) del Senamhi, que anuncia el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, en la costa, del martes 11 al miércoles 12 de agosto.

Los departamentos afectados serían Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes; además de la Provincia Constitucional del Callao.

De acuerdo con el pronóstico, se prevé temperaturas máximas 28 °C y 36 °C en la costa norte, entre 24 °C y 30 °C en la costa centro y valores entre 23 °C y 34 °C en la costa sur.

Además, se espera reducida nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se pronostica ráfagas de viento con velocidades por encima de los 30 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

Calor. (Foto: Andina)

Ante esta situación, el Indeci recomienda a la población aplicarse bloqueador o protector solar si se está expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta; asimismo, se sugiere beber abundante líquido y no exponerse de forma directa a los rayos del sol.

Del mismo modo, se recomienda mantener una adecuada ventilación en la vivienda y en el centro de labores, utilizar ropa de colores claros y aumentar el consumo de líquidos para asegurar una correcta hidratación.

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.