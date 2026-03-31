La minera canadiense Xali Gold Corp. anunció el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de su proyecto aurífero Pico Machay, ubicado en el departamento de Huancavelica, al poner en marcha los trabajos de ingeniería y el proceso de obtención de permisos. Este avance marca un paso clave en la estrategia de la compañía para llevar el proyecto hacia una futura producción, luego de varios años desde la elaboración de su estudio original.

Como parte de este proceso, la empresa ha comenzado la actualización del Estudio de Factibilidad del proyecto, que fue completado inicialmente en 2009. Esta actualización permitirá reevaluar las condiciones técnicas y económicas bajo el contexto actual del mercado, incorporando nuevos datos y metodologías más recientes.

Para liderar los aspectos técnicos, Xali Gold contrató a Adam Johnston, un reconocido especialista en metalurgia con más de 30 años de experiencia internacional. Su rol será fundamental en la supervisión del procesamiento de minerales, las pruebas metalúrgicas y la optimización de la recuperación, elementos esenciales para garantizar la viabilidad del proyecto.

Avances en el proyecto Pico Machay

El inicio de los estudios contempla la elaboración de una Estimación de Recursos Minerales actualizada, seguida por la revisión de los costos de capital y operativos. Estos análisis servirán de base para desarrollar una Evaluación Económica Preliminar (PEA), que permitirá determinar el potencial económico del yacimiento considerando los precios de largo plazo del oro y la plata.

Paralelamente, la compañía avanzará en la Evaluación de Impacto Ambiental detallada (EIA-d), un requisito indispensable para obtener los permisos de operación en Perú. Este proceso, que puede tomar entre 12 y 24 meses, es considerado uno de los más críticos en el desarrollo de proyectos mineros, por lo que su inicio temprano busca optimizar los tiempos del cronograma general.

En el ámbito técnico, también se realizarán pruebas metalúrgicas adicionales que respalden la actualización del estudio de factibilidad. Asimismo, la empresa prevé refinar los objetivos de exploración y perforación una vez que se obtengan los permisos necesarios, lo que permitirá avanzar con mayor precisión en la evaluación del recurso.

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Próximos pasos en Pico Machay

Xali Gold destacó además la finalización de la Fase I del registro y análisis de los recortes de perforación histórica de circulación inversa. Este trabajo incluyó la revisión de datos geológicos, alteraciones y mineralización, contribuyendo a mejorar la comprensión del yacimiento y a fortalecer el modelo geológico del proyecto.

Con estas acciones, la compañía también está conformando un equipo peruano de ingeniería y operaciones, con el objetivo de avanzar de manera eficiente y reducir riesgos. En conjunto, estas iniciativas reflejan el compromiso de Xali Gold por desarrollar el proyecto Pico Machay de forma responsable y llevarlo a producción en el menor tiempo posible.

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