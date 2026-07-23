Según un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la cervecera proyecta construir una nueva laguna de tratamiento de aguas residuales en su planta de Motupe. La obra permitirá mantener operativas las instalaciones durante el mantenimiento preventivo del reactor principal de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Backus ejecutó más de S/94 millones en inversiones durante el primer semestre de 2025, enfocadas en producción y comercialización. (Foto: Difusión)

Inversión para garantizar continuidad operativa de la planta de Motupe

Backus destinará S/ 1,4 millones a la implementación de una nueva laguna de tratamiento de aguas residuales en su planta de Motupe, en Lambayeque. Según el ITS, la inversión responde a la necesidad de incorporar una infraestructura de respaldo que permita mantener operativa la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) durante el mantenimiento preventivo del reactor UASB, principal componente del sistema de tratamiento de efluentes.

La empresa señala que la nueva laguna será utilizada como medida de contingencia mientras el reactor permanezca temporalmente fuera de servicio por labores de mantenimiento. De esta manera, el tratamiento de las aguas residuales continuará sin interrupciones, evitando afectar la operación de la planta. El proyecto, además, corresponde a la modificación de un componente auxiliar y no contempla un incremento de la capacidad de producción.

Nueva infraestructura para fortalecer el tratamiento de aguas residuales

Como parte del proyecto, Backus incorporará una nueva laguna aeróbica que será utilizada como respaldo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) durante el mantenimiento del reactor UASB. De acuerdo con el ITS, la infraestructura tendrá una capacidad de 2.400 metros cúbicos (m³) y será habilitada dentro de las instalaciones de la planta de Motupe.

La compañía precisa que, una vez concluidas las labores de mantenimiento del reactor, la nueva laguna pasará a operar como tratamiento secundario, mientras que la laguna existente quedará en condición de respaldo para futuras contingencias. Con esta configuración, la empresa busca contar con un sistema de tratamiento de efluentes más confiable y flexible, sin modificar la capacidad de producción de la planta.

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¿Cómo funcionará la nueva infraestructura?

Backus señala que la incorporación de la nueva laguna permitirá fortalecer la confiabilidad del sistema de tratamiento de aguas residuales de la planta de Motupe. Durante el mantenimiento preventivo del reactor UASB, los efluentes continuarán siendo tratados mediante esta infraestructura temporal, evitando interrupciones en el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Asimismo, el ITS precisa que, una vez concluido el mantenimiento del reactor, la nueva laguna permanecerá integrada al sistema de tratamiento, mientras que la laguna existente quedará como respaldo para futuras contingencias. Con ello, la empresa busca mejorar la estabilidad del tratamiento de efluentes y fortalecer la operación de este componente ambiental, sin incrementar la capacidad de producción de la planta.