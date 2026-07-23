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Sandra Reyes
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Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. prepara un nuevo proyecto para fortalecer la operación de su planta de Motupe, en Lambayeque. Para ello, la empresa contempla una nueva inversión destinada a mejorar la infraestructura de estas instalaciones. ¿Qué alista la compañía?

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