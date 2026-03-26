En reunión con el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), las concesionarias de diversos aeropuertos en el Perú explicaron los resultados de sus operaciónes el último año y sus planes de negocios para el 2026, que suman una inversión aproximada de US$ 306.6 millones.

Así lo informó Ositrán, que señaló que, en el caso de Lima Airport Partners (LAP) operadora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) cerró el 2025 con un tráfico de 25.5 millones de pasajeros (4.1 % más que en 2024).

El proyecto de ampliación del AIJCH, anotó, continuará este año con una inversión cercana a US$ 8 millones para mejorar las áreas no pavimentadas de la pista 16R-34L fase 2.

¿Qué más incluye el plan de LAP?

También comprenden el rediseño de la zona de carga, mejoras en la estación satélite, instalación de deflectores de chorro, mejoras tecnológicas en los sistemas de carga y de gestión de colas con mediciones de tiempo.

La agenda de LAP también, contempla la adjudicación del contrato para el diseño y construcción del primer edificio de oficinas, culminación de la construcción de la fase 1 del Centro de Mantenimiento de Línea (CML) de Latam.

Igualmente, incluye el proceso de contratación para desarrollar un terminal FBO (Fixed Base Operator) especializado en aviación privada y ejecutiva en el terminal antiguo (recientemente lanzado).

Fortalecerán acceso al AIJCH

Comprende asimismo la evaluación del proyecto de hangar MRO (mantenimiento, reparación y operaciones) para terceros, la comercialización de áreas en la parcela este (Av. Faucett, alrededor del terminal antiguo) y la recepción de propuestas para la reutilización comercial del antiguo terminal.​​

Nuevo acceso al aeropuerto Jorge Chávez avanza incompleto y sin presupuesto asegurado. (Foto: Andina)

Enfocado específicamente en el usuario final -indicó Ositran- LAP fortalecerá el sistema de acceso al aeropuerto con la reubicación de módulos de venta del taxi autorizado (más cerca a las puertas del terminal).

También incluye la incorporación de la nueva ruta del bus Airport Express hacia San Miguel, evaluación de nuevas rutas de conexión del transporte público Aerodirecto, senderos peatonales en los estacionamientos, elaboración de un nuevo estudio de modal split y la actualización del Reglamento de Uso de la Playa de Estacionamiento del AIJC y Vías de Circulación.

AdP movilizó 7.6 millones

Ositrán informó además que el Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia concesionado a Aeropuertos del Perú (AdP) registró 7.6 millones de pasajeros en los 12 aeropuertos del centro y norte del país a su cargo, durante el 2025.

Refirió que AdP Proyecta invertir en el 2026, US$165.8 millones en obras de rehabilitación y mejoramiento del lado aire (obras y estudios, en distintos aeropuertos de la red), estudios del Plan Maestro de Desarrollo (Chiclayo, Tumbes, Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Anta, Chachapoyas, Pisco, Talara, Piura, Trujillo, Cajamarca), equipamiento y mantenimientos correctivos y preventivos.

En estudios relacionados a proyectos menores se encuentra la optimización del sistema eléctrico en nueve aeropuertos con un presupuesto superior a los US$ 15 millones.

AAP invertirá US$97.5 millones este año

El Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia administrado por Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) movilizó 4.7 millones de pasajeros durante el 2025 en los terminales a su cargo: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

El regulador indicó que esa empresa tiene previsto invertir en el 2026 más de US$ 97.5 millones en infraestructura y equipamiento, para lo cual las partes (Ministerio de Transportes y Comunicaciones y AAP) han suscrito la Adenda N° 5 al Contrato de Concesión.

Concesionarias de aeropuertos del interior también dan a conocer sus planes de negocios para el 2026. Foto: LC Perú

En lo relacionado a los aspectos operativos, se tiene como objetivo ejecutar el levantamiento de datos aeronáuticos y obstáculos en los cinco aeropuertos, aumento de frecuencia de vuelos a través de la gestión con aerolíneas, optimización de gestión de colas, tiempos de espera y procesos de seguridad para mejorar la experiencia de pasajeros.

También la implementación de mejoras operativas para mantener el cumplimiento de niveles de servicio y los estándares de calidad de servicio, estandarización de procesos y planeamiento operacional, establecimiento de métricas de desempeño (KPI’s) para asegurar la eficiencia operativa, entre otros.

Las proyecciones de CORPAC

El Ositrán también supervisa a la empresa estatal Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S. A. (CORPAC), encargada de 15 aeropuertos a lo largo del país.

Refirió que CORPAC ha anunciado una inversión para el 2026 ascendente a US$ 20.2 millones destinados, principalmente, al mejoramiento de la conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronáuticas (Fase I y II)​.

También incluye la ampliación de los Servicios de Navegación Aérea (SNAR) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez​, implementación de equipos de comunicaciones, de electricidad, informática y sistemas de vigilancia aérea, entre otros.

El Ositrán refirió que supervisará la ejecución de estas inversiones conforme a los términos establecidos en los contratos de concesión y en beneficio de los usuarios y ciudadanía en general.

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