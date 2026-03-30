Revisa el horario especial del transporte público este 2 y 3 de abril. Foto: GEC
Revisa el horario especial del transporte público este 2 y 3 de abril. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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Las celebraciones por Semana Santa miles de familias se movilizan para participar en tradiciones religiosas o disfrutar de momentos recreativos, aprovechando el feriado largo.

Por ello, autorizado durante esta festividad.

Los días jueves 2 y viernes 3 de abril, los servicios operarán de la siguiente manera:

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Transporte regular: de 4:30 a.m. a 12:00 a.m. (medianoche). Se encontrará sujeto a la demanda del servicio.

Taxis autorizados: funcionarán las 24 horas del día.

Corredores complementarios: atenderán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. con sus servicios habituales correspondientes.

Aerodirecto: operará en sus rutas y horarios habituales.

Línea 1 del Metro: operará de 5:30 a.m. a 10:00 p.m., con una frecuencia de paso de trenes de 5 a 10 minutos (jueves 2 de abril) y de 7.5 a 15 minutos (viernes 3 de abril), el cual dependerá de la franja horaria.

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Línea 2 del Metro: funcionará en su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Metropolitano: funcionarán los servicios regulares A, B y C de 5 a.m. a 10 p.m., el servicio Expreso 1 de 6 a.m. a 9 p.m. y el servicio Expreso 5 de 6 a.m. a 8 p.m. En tanto, los buses alimentadores operarán hasta las 11 p.m. El servicio Lechucero operará con normalidad los días viernes y sábado de 11:30 p.m. a 4 a.m.

Finalmente, operarán con normalidad en sus horarios y rutas habituales.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó sobre el horario especial que tendrán los servicios de transporte público en la capital. Foto: ATU.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó sobre el horario especial que tendrán los servicios de transporte público en la capital. Foto: ATU.

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