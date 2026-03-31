En el marco de la proximidad de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que habilitará atención especial durante los feriados de Semana Santa para la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La medida contempla atención los días jueves 2 y viernes 3 de abril -feriados por Jueves y Viernes Santo- así como el sábado 4 y domingo 5, exclusivamente para la entrega de DNI que ya hayan sido tramitados y se encuentren listos al 100% para su recojo.

Según informó la entidad, el objetivo es facilitar que los ciudadanos cuenten con su documento vigente no solo para ejercer su derecho al voto el próximo 12 de abril, sino también para realizar diversos trámites y acceder a servicios públicos y privados sin inconvenientes.

Actualmente, Reniec reporta más de 700 mil DNI impresos pendientes de ser recogidos en todo el país.

Agencias y fechas de atención

Durante estos cuatro días, se habilitarán oficinas en Lima y diversas regiones del país bajo el siguiente cronograma:

Jueves 2 de abril: 62 agencias operativas en Lima, La Libertad, Ica, entre otras regiones.

62 agencias operativas en Lima, La Libertad, Ica, entre otras regiones. Viernes 3 de abril: 62 oficinas disponibles en Lima, Cajamarca, Áncash y otras zonas.

62 oficinas disponibles en Lima, Cajamarca, Áncash y otras zonas. Sábado 4 de abril: 97 agencias atenderán a nivel nacional.

97 agencias atenderán a nivel nacional. Domingo 5 de abril: 58 oficinas estarán habilitadas en distintas regiones.

Reniec indicó que la lista completa de sedes y horarios puede consultarse en su plataforma oficial.

Verifica antes de acudir

La entidad recomendó a los ciudadanos verificar previamente si su DNI se encuentra listo para entrega, ya sea a través de su página web o canales digitales. Solo aquellos trámites completados al 100% podrán ser recogidos.

Asimismo, recordó que el recojo debe realizarse en la agencia seleccionada durante el trámite y sugirió revisar los horarios específicos de atención antes de acudir, a fin de evitar contratiempos.

Con esta medida, Reniec busca reducir la brecha de documentos pendientes y asegurar que el mayor número posible de peruanos pueda participar en los próximos comicios sin dificultades.