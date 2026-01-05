Debido a la demanda, este tipo de negocios ha presentado un auge que ha conllevado a que se unan una serie de servicios ligados a este rubro.

Asimismo, esto responde también a una nueva tendencia en los hogares que responde al aumento en la adopción de mascotas, sobre todo en población joven.

Factores de crecimiento

José Ruidías, especialista en marketing de Pacífico Business School, explicó que el mercado de mascotas en Perú viene creciendo aceleradamente desde la pandemia y que, dentro de este contexto, aparecen nuevos servicios, como los crematorios.

El especialista proyectó que el mercado de mascotas en el país llegaría al millón de dólares, lo que implica tasas de crecimiento anual cercanas al 15% al 20%.

Todos los servicios que atiendan necesidades insatisfechas, respecto al cuidado de mascotas, tienen un gran potencial y una tasa de crecimiento alta. Seguramente, son categorías que vamos a ver crecer de manera sostenida también en los próximos años, porque hay variables estructurales que están cambiando el panorama”, indicó.

Ruidías estimó que en Perú más de la mitad de los hogares tendría al menos una mascota, principalmente perros, lo que significaría entre 5 y 6 de perros en un universo aproximado de 11 millones de hogares.

Remarcó que cualquier mercado que supere el millón de consumidores ya es atractivo, por lo que el volumen actual convierte al segmento de mascotas en un espacio de alto potencial.

“En esta nueva configuración, la mascota comienza a cumplir un rol preponderante (…) ahora que se están ajustando al tamaño de las, de las nuevas familias. (…) Primero, está decreciendo el tamaño de las familias y lo segundo, como variable importante, es la humanización de las mascotas, que está en línea con lo anterior. En muchos casos son considerados como miembros de la familia”, añadió.

Otra variable que explica el especialista es el crecimiento del propio mercado, que al expandirse genera mayor oferta, más competencia y servicios de valor agregado. Es en ese proceso donde los crematorios aparecen como una evolución, luego de servicios como baños, paseos o guarderías.

Ruidías mencionó que el caso de los crematorios de mascotas encaja en una tendencia global que se vio antes en Europa y otros países más desarrollados, donde la reducción del tamaño de los hogares y la centralidad de las mascotas lleva décadas.

“Lo que estamos viendo en el Perú es un crecimiento reciente a partir de la pandemia. Pero, ya es una tendencia que se ve en el mundo”, resaltó.

¿Cómo se gesta el negocio?

Gabriela Pereda, directora de Puente Arcoíris, un crematorio de mascotas indicó que la demanda de servicios funerarios para mascotas ha crecido más de lo que proyectaron.

Puente Arcoíris comenzó el año con una planta en Lurín y, ante el aumento de solicitudes, se vio obligada a expandir operaciones y mudarse a una planta mayor capacidad en Pachacámac.

En un inicio estimaban atender entre 3 y 4 mascotas por día, pero actualmente reciben en promedio de 6 a 8 diarias.

“La apuesta más allá de brindar servicios de cremación es ofrecer un espacio de calma, acompañamiento, compromiso en cuanto a los clientes que recurren para despedir a sus seres queridos, que, finalmente son también parte de su familia”, añadió.

Crematorio de mascotas, Puente Arcoíris. Foto: Puente Arcoíris

Entre las alternativas para la despedida a las mascotas está la cremación y compostaje.

Así, el compostario se plantea como una alternativa ecológica, pensada para familias que prefieren que el cuerpo de su mascota “regrese a la tierra”, cuenta la empresaria.

“La mascotita es recogida en su hogar por las veterinarias. Luego es enterrada y se espera que el cuerpo, bajo concepto orgánico, empiece a descomponerse. Luego de que empiece el proceso de descomposición, todos estos restos son puestos en una macetita y se regresan a casa en una plantita que los familiares puedan recibir y mantener durante el tiempo que consideren”, detalló.

Respecto a los costos, indicó que para la cremación el precio se calcula según el tamaño del animal, con un rango aproximado que va desde 380 soles hasta 600 soles, cubriendo desde mascotas pequeñas hasta más grandes.

El compostario, en cambio, funciona de diferente debido a que existen espacios dentro de una parcela que está diseñada para recibir mascotas de cualquier tamaño. Por ello, los costos se mueven en márgenes muy similares para todos los casos, entre 400 y 550 soles.

Puente Arcoíris proyecta un crecimiento superior al 50% para el 2026, debido a la alta demanda.