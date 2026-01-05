Crematorios para mascotas en auge. Foto: Difusión
Crematorios para mascotas en auge. Foto: Difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

Despedirse de tu compañero, tu amigo fiel, ahora tiene un nuevo sentido. Los crematorios para mascotas se han establecido como una nueva alternativa tras la muerte del acompañante del hogar.

TE PUEDE INTERESAR

UE condena las sanciones de EE.UU. contra cinco europeos por regulaciones tecnológicas
Tesla, Amazon y Oracle invertirán en Bolivia, anuncia presidente Paz
Coppernico prepara nuevas perforaciones en Perú para 2026 tras avances clave en su proyecto Sombrero

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.