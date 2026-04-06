A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado al Ministerio de Producción (Produce), la firma dio a conocer el proyecto “II Fase de Renovación del Parque de Máquinas e Incremento de Producción en las Áreas de Tejeduría, Teñido y Acabado de Tela”, donde se realizará la renovación del parque de máquinas con antigüedad por encima o mayor a 20 años.

En detalle, la propuesta comprende la ampliación del área de Acabado de Tela II en un sector que antes pertenecía al área de Estampado de Tela, que fue cerrado. Además, propone la renovación de la maquinaria en el área de Tintorería de Tela, Acabado de Tela 1, Tejeduría, y Laboratorio.

Dicha renovación permitirá adoptar nuevas tecnologías con mejores ratios de consumo. El proyecto se realizará en el interior de su planta industrial en Puente Piedra. "El proyecto plantea la renovación e incremento de capacidad, lo cual no afectará el flujo del proceso productivo", precisó la empresa.

Los proyectos que alista Textiles Camones en Puente Piedra

Textiles Camones planea ampliar la producción en el Área de Acabado de Tela II debido a la mayor demanda de telas con acabados de alta calidad, valorado por su estabilidad dimensional y durabilidad. “El mercado demanda telas de mayor durabilidad, por ello se ha incorporado el proceso de resinado, que atiende este requerimiento”, afirmó.

Asimismo, la empresa contempla la adquisición de una serie de equipos clave para la línea de producción: una máquina abridora exprimidora Corino de 13,165 kg; una enrolladora de 6,582 kg; una rama tensora Bruckner con capacidad para 6,582 kg; una secadora Santa Shrink Progress de 9,216 kg; y una compactadora tubular KST 500 LAFER. Así, el área de acabado de tela II será de 1,746 m2 aproximadamente.

“Todos las máquinas a implementar con el presente proyecto son seleccionados con ratios de menor consumo de agua y energía versus la tecnología antigua”, indicó.

Textiles Camones, que en 2025 creció 22% y elevó 35% las exportaciones de prendas, ejecuta un plan de inversión de US$ 70 millones para sostener su expansión hacia el 2030. Foto: Textiles Camones.

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El segundo componente del proyecto considera la renovación de equipos en áreas como la Tintorería de Tela 1-2. Dicho proyecto forma parte de la segunda fase de renovación estratégica de la empresa, con el objetivo de sustituir equipos con antigüedad superior a 20 años.

Para ese fin, planean adquirir máquinas de tintorería de distintas capacidades, incluyendo equipos IMASTER H2OTHIES (de 1000 kg y 750 kg) y BRAZZOLI (de 300 kg, 150 kg y 50 kg).

Además, contemplan renovar equipos en las áreas de laboratorio, tejeduría, suavizado y preparación de telas, lo que permitirá ampliar la capacidad productiva en distintas áreas: laboratorio textil (máquinas y análisis de muestras), tejeduría (cuatro máquinas Monarch), acabado (hidroextractora) y preparación (dos máquinas PTT/200 para coser y cortar).

“La capacidad instalada de la planta industrial con la implementación del proyecto, será de 1′274,000 kg/mes nominales”, indicó la firma.

Cronograma y presupuesto de las iniciativas de Textiles Camones

En el referido plan presentado al Produce, Textiles Camones detalló el cronograma de actividades de la implementación del proyecto en la mencionada planta industrial. Desde la etapa de planificación hasta el mantenimiento, se encuentran cuatro fases, incluyendo la construcción.

Así, el proceso de implementación (obras) tomaría un poco más de tres meses. La ejecución de la propuesta involucra un presupuesto de alrededor de US$ 1.8 millones. La vida útil del proyecto será de 20 años, extendiendo en ese mismo periodo el tiempo de vida integral de la planta industrial.

Para avanzar hacia la ejecución del proyecto, la empresa presentó el citado ITS ante el Produce, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana. De esta manera, la población podrá brindar sus aportes sobre la iniciativa hasta el 07 de abril.