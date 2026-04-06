Textiles Camones cuenta con un plan integral de ampliación y modernización para elevar su capacidad hacia el 2030. (Foto: Textiles Camones).
Textiles Camones cuenta con un plan integral de ampliación y modernización para elevar su capacidad hacia el 2030. (Foto: Textiles Camones).
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Edgar Velito
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Textiles Camones, empresa familiar con más de tres décadas en el sector textil y de confecciones, presentó un proyecto para renovar y ampliar áreas dentro de su planta industrial en Puente Piedra, en línea con su plan integral de ampliación y modernización para elevar su capacidad hacia el 2030.

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