La empresa opera bajo un modelo integral que incluye fabricación, instalación y mantenimiento de equipos que funcionan de forma continua para eliminar contaminantes del aire y olores. (Foto: Airlife)
La empresa opera bajo un modelo integral que incluye fabricación, instalación y mantenimiento de equipos que funcionan de forma continua para eliminar contaminantes del aire y olores. (Foto: Airlife)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La empresa chilena Airlife, dedicada a la purificación y sanitización del aire sin químicos en distintos entornos, reporta en Perú un avance en sus resultados recientes, impulsado por el desempeño de sus tres líneas de negocio (transporte, espacios cerrados y alimentos) y cambios en la composición de sus ingresos. La compañía ajusta su estrategia hacia sectores con mayor dinamismo, mientras evalúa nuevas zonas de operación y alianzas para ampliar su cobertura en el país y fortalecer su presencia en distintos segmentos empresariales.

TE PUEDE INTERESAR

Este es el gigante israelí de microrriego que se impulsa en Perú con foco en la agroexportación
De casas a edificios: el giro silencioso de Hidrocentro en el mercado de piscinas en Perú
Minería en Perú: los planes de ABB y el nuevo giro de su negocio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.