Claudio Venegas, gerente general de Airlife Perú, señaló que la compañía cerró el primer trimestre de 2026 con un crecimiento de alrededor de 12% interanual, mientras en el acumulado del 2025 registró un avance de 8%. Este desempeño fue impulsado por sus tres verticales de negocio: transporte, espacios cerrados (oficinas y centros comerciales) y alimentos.

“La unidad de negocios de transporte tiene 15 años y está consolidada, con más del 60% de participación de mercado. Por ello, sus tasas de crecimiento son menores. En cambio, en las otras unidades el crecimiento es significativamente más acelerado”, indicó a Gestión.

El ejecutivo precisó que, en el sector automotriz, el año pasado se registraron récords de ventas de vehículos nuevos, lo que impulsó su servicio de mantenimiento de equipos. En ese contexto, la composición de ingresos refleja esa dinámica: el 55% de la facturación de Airlife proviene de la vertical de transporte, el 35% de espacios cerrados y el 10% de la línea de alimentos.

“Esperaría que, con el tiempo, esa pirámide incluso pueda invertirse, dejando a la unidad de agro por encima de las otras dos, debido al boom agroexportador peruano”, señaló.

Claudio Venegas, gerente general de Airlife Perú.

Airlife proyecta crecer con foco en agro y expansión al norte

Sobre esa base, Airlife proyecta sostener su crecimiento durante 2026 en sus tres líneas de negocio, con énfasis en el sector agroindustrial.

“Es la división (alimentos) más reciente que tenemos en Perú. El agro peruano atraviesa un boom que abre múltiples oportunidades para nuestra tecnología de postcosecha, aplicada en el proceso de empaque de fruta, donde contribuye a mantener su calidad y prolongar su vida útil”, señaló.

Y es que cada vez existen más exigencias internacionales, en la cual se verifica qué tecnologías se están utilizando, si son libres de químicos y que no tengan residualidad. “Los desafíos asociados al clima y a la disponibilidad de fletes hacen que, en ocasiones, lo planificado para la cosecha y los envíos se desplace en el calendario. Estos ajustes pueden afectar la condición de la fruta”, añadió.

Respecto a sus planes de expansión, la compañía busca crecer más en el norte, ya que tiene una fuerte presencia en la zona sur, por ejemplo, en Chincha e Ica.

“Estamos desarrollando algunos proyectos en Piura y Olmos (Trujillos), y aún vemos un amplio espacio para trabajar con las agroexportadoras de la zona norte, donde tenemos menor presencia. Además, aún no estamos en Arequipa; probablemente el próximo año evaluemos ingresar, enfocándonos en cultivos de granada”, apuntó.

Airlife crece en oficinas prime y busca expandirse a provincias

Dentro de su vertical de espacios cerrados, lo que ha crecido bastante el año pasado fue el de oficinas, a través de los facilities management (gestión de instalaciones), empresas que prestan servicios de administración, en el cual destacan Urbanova, Binswanger y Sodexo. “Ellos manejan un pull grande de oficinas. Hemos crecido de la mano de estos operadores, que tienen un pedazo importante de oficinas prime en Perú”, afirmó.

En esa línea, indicó que este año tienen planes agresivos de crecimiento con estas empresas, que administran edificios corporativos y enfrentan desafíos en el control de olores, debido al creciente interés de sus clientes por instalar restaurantes en el primer piso, y a veces “los edificios no están preparados”.

Actualmente, está vertical de Airlife solo opera en Lima, sin embargo, en alianza con algunos centros comerciales ya tienen planificado su ingreso a provincia para el cuarto trimestre. Además, no descarta diversificarse para atender al sector de coworking.

“Es un potencial muy importante, porque concentra a muchas personas que, aunque no están en espacios reducidos, sí comparten áreas comunes. La industria de cowork se viene recuperando tras un par de años complejos, marcados por la pandemia, el trabajo remoto y la reticencia a volver a las oficinas. Es un nicho en el que tenemos mucho por ofrecer, pero su desarrollo dependerá del ritmo de esa recuperación”, señaló.

La compañía sostiene que la calidad del aire se integra cada vez más en las operaciones de empresas y organizaciones, lo que impulsa la demanda por soluciones continuas.

Airlife se expande con nuevas marcas de autos en carpeta

En el segmento de transporte, división más consolidada y con presencia a nivel nacional, la empresa visualiza oportunidades de desarrollo con algunas marcas regionales y de nichos como los autos seminuevos. “Seguiremos con los acuerdos que tenemos con algunas marcas como Nissan y GM. Además, tenemos algunas en carpeta que buscamos cerrar y concretar durante este año”, adelantó.

Finalmente, aunque Airlife no cuenta con una planta de producción en Perú —debido a que ésta se ubica en su casa matriz en Santiago—, busca fortalecer su equipo comercial y tener alianzas en el norte para efectos de dar soporte técnico al mantenimiento de sus equipos.

“Proyectamos mantener un crecimiento sostenido, con tasas cercanas al 25%, impulsadas por la expansión en agroindustria, el fortalecimiento del segmento corporativo (oficinas) y la consolidación de su liderazgo en transporte”, aseguró.

Más datos sobre Airlife

Operación. Airlife cumple 15 años en el Perú, periodo en el que ha impulsado la calidad del aire como un estándar operativo en distintas industrias.

Airlife cumple 15 años en el Perú, periodo en el que ha impulsado la calidad del aire como un estándar operativo en distintas industrias. Calidad del aire. La compañía sostiene que la calidad del aire se integra cada vez más en las operaciones de empresas y organizaciones, lo que impulsa la demanda por soluciones continuas.

La compañía sostiene que la calidad del aire se integra cada vez más en las operaciones de empresas y organizaciones, lo que impulsa la demanda por soluciones continuas. Propuesta. La empresa opera bajo un modelo integral que incluye fabricación, instalación y mantenimiento de equipos que funcionan de forma continua para eliminar contaminantes del aire y olores.

La empresa opera bajo un modelo integral que incluye fabricación, instalación y mantenimiento de equipos que funcionan de forma continua para eliminar contaminantes del aire y olores. Global. Airlife tiene presencia en Chile (casa matriz), Perú, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Guatemala, México, Brasil, Estados Unidos y Canadá.

Airlife tiene presencia en Chile (casa matriz), Perú, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Guatemala, México, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Inversión. Este año el foco de la compañía será fortalecer el desarrollo y la validación de su tecnología Oxyion. Asimismo, viene invirtiendo en validaciones en Estados Unidos y Europa.

Este año el foco de la compañía será fortalecer el desarrollo y la validación de su tecnología Oxyion. Asimismo, viene invirtiendo en validaciones en Estados Unidos y Europa. Expansión. A nivel de grupo, la empresa trabaja en fortalecer la capacidad instalada y optimizar el abastecimiento regional, incluyendo el suministro desde Estados Unidos hacia mercados actualmente atendidos desde Chile.