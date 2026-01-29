Para saber si eres miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026, debes usar el link oficial de la ONPE y validar con tu número de DNI en pocos pasos. A continuación tienes una guía clara, pensada para ti, con enfoque práctico y alineada a las fuentes oficiales. Debes tomar en cuenta que en las próximas horas podrás conocer todos los detalles en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

¿Dónde se consulta si eres miembro de mesa?

La única vía válida para consultar si eres miembro de mesa es la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta web se habilita específicamente para cada proceso electoral y, para las Elecciones Generales 2026, se abre a partir del 29 de enero de 2026.

El enlace que debes usar es: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe Desde este portal puedes saber si saliste sorteado como miembro de mesa, en qué local te toca y cuál es tu rol dentro de la mesa de sufragio (presidente, secretario o tercer miembro; también si eres suplente).

Paso a paso: cómo saber si eres miembro de mesa

Sigue esta ruta sencilla para hacer la consulta sin perder tiempo:

Entra a la página oficial de la ONPE: https://www.onpe.gob.pe​ Haz clic en la opción “Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa” o ingresa directamente a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe Ingresa tu número de DNI en el campo solicitado y completa el código de seguridad (captcha), si aparece. Haz clic en el botón de consulta y espera unos segundos a que el sistema procese tu solicitud. Revisa el resultado en pantalla: el sistema te mostrará tu local de votación, la dirección, el número de mesa y si has sido designado como miembro de mesa titular o suplente.

Si fuiste elegido, tendrás disponible también la opción de descargar tu credencial de miembro de mesa, documento que deberás imprimir y llevar el día de la elección. Te recomiendo guardar una captura de pantalla o imprimir la consulta para tener todos los datos clave a la mano: local, aula, número de mesa y rol.

¿Cómo se eligen los miembros de mesa?

La selección de miembros de mesa se realiza sobre la base del padrón electoral aprobado para el proceso. A partir de ese padrón, la ONPE aplica filtros automáticos para obtener una lista preliminar de 25 ciudadanos por mesa, respetando criterios como edad (entre 18 y 65 años), nivel de instrucción y exclusiones definidas por la Ley Orgánica de Elecciones.

Con esa lista, cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) realiza un sorteo público en presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del Reniec y otras autoridades, donde se determinan los tres titulares (presidente, secretario y tercer miembro) y seis suplentes por mesa. El objetivo de aumentar el número de suplentes es asegurar que las mesas se instalen desde las 6:00 a. m. y la votación pueda iniciar puntualmente a las 7:00 a. m.

Posteriormente, la relación provisional se publica en locales de la ONPE y espacios públicos de cada jurisdicción, además de estar disponible en la web para consulta con DNI. Tras el periodo de tachas y evaluaciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE), se difunde la lista definitiva de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026.

¿Qué obligaciones, beneficios y sanciones hay?

Si apareces designado como miembro de mesa, el cargo es obligatorio para titulares y suplentes, salvo que acredites una causa justificada ante los órganos electorales competentes. Tu labor incluye la instalación de la mesa de sufragio, la conducción del proceso de votación y el escrutinio de los votos hasta el cierre de la jornada.

Por cumplir este deber cívico, la ONPE otorga una compensación económica de 165 soles, equivalente al 3% de una UIT, a los ciudadanos que ejerzan efectivamente el cargo de miembro de mesa el día de la elección. Además, tu participación es clave para la transparencia del proceso y fortalece la confianza en los resultados, lo que es un respaldo directo a la labor del JNE como órgano encargado de administrar justicia electoral.

Si no cumples con tu responsabilidad sin causa justificada, podrías enfrentar multas por no asistir como miembro de mesa, además de la multa por no votar, de acuerdo con el régimen de sanciones electorales vigente. Por eso, si sabes desde ya que no podrás asistir, es importante revisar los canales de la ONPE y el JNE para presentar tu justificación o tacha dentro de los plazos establecidos.​​

Recomendaciones finales para hacer tu consulta

Para evitar confusiones, asegúrate de que el enlace donde consultas comience con “https://” y corresponda al dominio oficial “onpe.gob.pe”. Desconfía de links que lleguen por cadenas de WhatsApp o redes sociales si no están respaldados por la ONPE, el JNE o medios de comunicación reconocidos.

Te sugiero hacer la consulta más de una vez durante el proceso: primero cuando se publica la lista provisional y luego cercana a la fecha de las elecciones, para confirmar tu condición definitiva. Con tu DNI a la mano, en menos de un minuto sabrás si eres miembro de mesa para estas Elecciones Generales 2026 y podrás organizar tu día con anticipación, cumpliendo un rol central en la jornada democrática del país.