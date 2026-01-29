Te pagarán 165 soles por jornada si eres miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026, siempre que cumplas todo tu horario: instalación, sufragio y escrutinio. Además, tendrás derecho a un día de descanso laboral no compensable en tu chamba, tanto si trabajas en el sector público como en el privado.

¿Cuánto me pagarán exactamente si soy miembro de mesa en 2026?

Para estas elecciones, la compensación económica está fijada en 165 soles por cada jornada electoral cumplida. Este monto equivale aproximadamente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para el proceso electoral 2026.

Ese pago aplica para:

Miembros de mesa titulares.

Miembros suplentes que finalmente ejercen el cargo.

Ciudadanos designados “de la fila” que asumen la función durante toda la jornada.​

El criterio clave es que realmente cumplas con toda la función: instalación de la mesa, atención durante la votación y participación en el escrutinio de votos. Si te retiras antes o no te presentas, no accedes a la compensación y, además, podrías recibir una multa.

¿Por qué ahora pagan 165 soles y de dónde sale ese monto?

El pago a miembros de mesa no siempre existió, pero se consolidó desde las elecciones 2021, cuando se estableció una compensación de 120 soles por jornada, a cargo de la ONPE, mediante decreto de urgencia. Posteriormente, el Congreso aprobó que, para las elecciones 2026, el incentivo económico sea el equivalente al 3% de la UIT por cada jornada electoral.

Con este cambio normativo, ese 3% de la UIT se traduce en un monto cercano a 165 soles para el proceso 2026, cifra que ha sido confirmada por la ONPE y difundida por medios nacionales. La lógica detrás de esta medida es reconocer la responsabilidad del miembro de mesa y hacer más atractiva la participación ciudadana en un rol que es obligatorio, pero que demanda tiempo, desplazamiento y bastante concentración.

¿Qué otros beneficios tengo además del dinero?

El beneficio no se queda solo en el dinero, y esto es importante si estás evaluando el impacto real en tu día a día. Además de los 165 soles, quienes cumplan su labor como miembros de mesa tienen derecho a un día de descanso laboral no compensable.

Este día libre aplica tanto para trabajadores del sector público como del sector privado, siempre y cuando acredites tu participación como miembro de mesa ante tu empleador. La ONPE y el propio marco legal precisan que el objetivo es compensar el esfuerzo de una jornada completa que suele empezar muy temprano (instalación de mesa) y terminar recién tras el cierre y conteo de votos. En términos de “beneficio total”, estamos hablando de: dinero en efectivo, un día libre y la constancia oficial de haber cumplido un rol clave para la democracia.

¿Cómo y cuándo me pagarán si cumplo como miembro de mesa?

En procesos anteriores, la ONPE habilitó plataformas para que los miembros de mesa registren sus datos y elijan cómo cobrar su compensación, y ese esquema se mantiene como referencia para 2026. Las modalidades que se han utilizado incluyen: depósito en cuenta bancaria, billetera digital asociada al DNI, cobro presencial en el Banco de la Nación y, en ciertos casos, entrega en efectivo por encargo a la ODPE.

El pago se realiza solo a quienes figuran como miembros de mesa y cumplieron toda la jornada electoral, desde la instalación hasta el escrutinio. En procesos recientes, la ONPE publicó en su web las fechas específicas para el cobro y envió comunicaciones digitales a cada miembro de mesa, detallando cuándo y dónde podían acercarse, en especial en la modalidad presencial en el Banco de la Nación. Para las Elecciones Generales 2026, la ONPE ya ha informado que la compensación será de 165 soles, y los canales de pago se comunicarán oficialmente a través de sus plataformas institucionales.

¿Qué pasa si no voy o si no cumplo todo mi horario?

Algo que no puedes perder de vista: el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo justificación válida aceptada por las autoridades electorales. Si has sido sorteado y no te presentas ni justificas, te expones a una multa económica, independiente de cualquier otra sanción cívica.

En cambio, si cumples con el rol asignado, aseguras la compensación de 165 soles, el día no laborable y evitas cualquier sanción. Desde una mirada práctica, tu participación no solo tiene un valor económico, sino que también impacta directamente en la transparencia de los comicios, porque la mesa de sufragio es la primera barrera de control ciudadano del voto. Si piensas en tu marca personal y en tu reputación cívica, asumir y cumplir como miembro de mesa también suma: demuestras responsabilidad, compromiso y conocimiento del proceso electoral, algo que siempre dice mucho de ti como ciudadano.