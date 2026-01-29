Para las Elecciones Generales 2026 ya puedes consultar hoy, solo con tu DNI, si eres miembro de mesa titular o suplente usando la plataforma oficial de la ONPE. Recuerda que la única vía válida para saberlo es el sistema de consulta de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Este canal te muestra, en un solo resultado, si fuiste sorteado, tu local de votación, tu número de mesa y tu rol exacto.

Página oficial de la ONPE: https://www.onpe.gob.pe​

Enlace directo de consulta: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe

Servicio habilitado específicamente para las Elecciones Generales 2026.

Recuerda que cualquier lista difundida por terceros solo es referencial; la condición que vale es la que aparece en la plataforma de la ONPE.​

Paso a paso: consulta con tu DNI si eres miembro de mesa

Hacer la consulta toma menos de un minuto si tienes tu DNI a la mano.

Entra a la web: Abre tu navegador y escribe www.onpe.gob.pe o entra directamente a consultaelectoral.onpe.gob.pe. Elige la opción correcta: Haz clic en el botón “Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa”. Completa tus datos: Ingresa tu número de DNI en el campo solicitado. Coloca el código de seguridad (captcha) si aparece en pantalla. Ejecuta la consulta: Haz clic en “Consultar” y espera unos segundos mientras el sistema procesa la información. Revisa el resultado: Verás tu local de votación, dirección, número de mesa y si eres miembro de mesa titular o suplente.​

Un buen tip práctico: toma captura de pantalla o imprime la constancia, así tendrás a la mano tu local, aula, número de mesa y el cargo que te corresponde.​

La única vía válida para consultar si eres miembro de mesa es la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)

Funciones del miembro de mesa titular y suplente

Cada mesa de sufragio en las Elecciones Generales 2026 está conformada por tres miembros titulares y seis suplentes, justamente para asegurar que la mesa se instale desde las 6:00 a. m. y la votación comience a las 7:00 a. m. sin retrasos. Los suplentes reemplazan a los titulares que no asisten o no cumplen con su función.

Funciones básicas dentro de la mesa:

Presidente: entrega la cédula de sufragio al elector luego de su identificación.​

Secretario: solicita la firma y huella del elector en la lista de electores.​

Tercer miembro: coloca el holograma en el DNI después de que el elector vota.​

Si un titular no se presenta, los suplentes asumen las funciones en el orden que corresponda para garantizar la instalación y el desarrollo normal de la jornada.​

Además de cumplir un rol clave en la democracia, los miembros de mesa que desarrollan toda la jornada reciben una compensación económica de 165 soles y un día de descanso no compensable en el sector público y privado.

Requisitos, quiénes pueden y quiénes no pueden ser miembros de mesa

La ONPE parte del padrón electoral aprobado y selecciona una lista preliminar de 25 ciudadanos por mesa, sobre la cual luego se realiza el sorteo de titulares y suplentes. Este proceso utiliza filtros informáticos y criterios objetivos.

Entre los criterios frecuentes para la selección están:

Tener entre 18 y 65 años.​

Contar con mayor grado de instrucción dentro de la mesa, siempre que no exista impedimento legal.

No tener discapacidad que impida el ejercicio adecuado de la función.​

No haber sido miembro de mesa en procesos electorales anteriores, cuando sea posible priorizar a quienes nunca han ejercido el cargo.

No pueden ser miembros de mesa, entre otros:

Candidatos, personeros y autoridades elegidas por voto popular.

Funcionarios y servidores del sistema electoral (ONPE, JNE, Reniec, etc.).

Miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú vinculados al proceso electoral.

Miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y del Ministerio Público que cumplen funciones relacionadas con el proceso electoral.

Toda esta depuración se realiza antes del sorteo y la lista definitiva se publica en la web y en locales físicos de la ONPE.

Multas por no cumplir tu deber como miembro de mesa

Si eres designado miembro de mesa (titular o suplente) y no cumples con tu deber, la sanción económica es significativa. Para las Elecciones Generales 2026, la multa por no ejercer el cargo de miembro de mesa equivale al 5% de la UIT, es decir, 275 soles.

Además, existe la multa por no votar, que varía según la condición socioeconómica del distrito donde estás inscrito:

Pobreza extrema: 0.5% de la UIT (S/ 27.50).​

Pobreza no extrema: 1% de la UIT (S/ 55.00).​

Distrito no pobre: 2% de la UIT (S/ 110.00).​

Si eres miembro de mesa y no asistes, podrías acumular tanto la multa por omitir la función como la multa por no votar, dependiendo de tu caso. El Jurado Nacional de Elecciones gestiona el registro y el cobro de estas multas a través de su sistema de multas electorales.

Cumplir tu rol como miembro de mesa no solo evita sanciones, también te da beneficios directos (compensación económica y día libre) y te coloca en el centro de la jornada democrática del país.