Si fuiste sorteado como miembro de mesa (titular o suplente) y no cumples con tu función sin una justificación aceptada, la sanción es del 5% de la UIT 2026, es decir, 275 soles . Este monto aplica tanto si no vas, llegas tarde y no firmas la hoja de asistencia, te retiras antes de tiempo o simplemente no ejerces el cargo de presidente, secretario, vocal o suplente.

¿Cuándo se considera que “no cumpliste” tu función?

Incumples como miembro de mesa en estos casos:

No te presentas a tu mesa desde las 6:00 a. m. el día de la elección.

Estás en el local, pero no te acercas a instalar la mesa ni firmas la hoja de asistencia.

Te vas antes de que terminen el escrutinio y la entrega de actas, dejando tus funciones incompletas.

Eres suplente y decides no ir “porque seguro llaman a otro”; la obligación alcanza a titulares y suplentes por igual.

En todos estos casos, el JNE aplica la multa de 275 soles por omitir la función de miembro de mesa.

Valida con tus ocho dígitos de DNI en la web oficial de la ONPE si eres miembro de mesa (titular o suplente) para las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)

¿La multa es la misma que por no votar?

No. Son multas distintas y se pueden acumular. Respecto a una multa por no votar: depende de la condición socioeconómica del distrito donde estás inscrito.

Distrito de pobreza extrema: 27.50 soles (0.5% UIT) .

. Distrito de pobreza no extrema: 55 soles (1% UIT) .

. Distrito no pobre: 110 soles (2% UIT).

Multa por no cumplir como miembro de mesa: 275 soles (5% UIT), independiente del nivel de pobreza del distrito. Si no votas y además no cumples como miembro de mesa, tendrás las dos multas registradas a tu DNI.

¿Qué pasa si tengo un motivo real para no ir?

Aquí es clave diferenciar entre excusa (antes de la elección) y dispensa (después de la elección):

Excusa ante ONPE:

Se presenta antes del día de la votación.

Aplica para casos como enfermedad comprobada, viaje al extranjero, gestación de riesgo, entre otros supuestos regulados.

Tiene un costo aproximado de 15.80 soles por trámite, que pagas para que se evalúe tu excusa.

Dispensa ante JNE:

Se tramita después de la jornada electoral, cuando ya no pudiste asistir.

Requiere sustentar con documentos (informes médicos, constancias laborales, pasajes, etc.).

Si el JNE acepta tu dispensa, puede exonerarte del pago de la multa; si la rechaza, la multa se mantiene.

Ojo: ser “suplente” no es excusa válida; la ley considera el cargo como obligatorio e irrenunciable para titulares y suplentes.

La única vía válida para consultar si eres miembro de mesa es la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)

¿Cómo y cuándo se paga la multa si ya la tengo?

Si no presentaste excusa o dispensa, o si te la denegaron, la multa se carga a tu DNI como deuda electoral.

La multa se formaliza mediante una resolución de multa del JNE, que inicia el proceso de cobro.​

Desde la notificación tienes un plazo de 15 días hábiles para pagarla voluntariamente.​

El pago puede hacerse en bancos autorizados o plataformas habilitadas por el JNE/ONPE, según indiquen en sus canales oficiales.

Mientras tengas multas electorales impagas, tendrás restricciones para trámites como obtención de pasaporte, inscripción de actos civiles o participación en concursos públicos, de acuerdo con la normativa vigente.

¿Me conviene más cumplir y no arriesgarme a la multa?

Desde el lado práctico y económico, sí.

Multa por no cumplir: 275 soles por cada proceso (primera y posible segunda vuelta).

Beneficio por cumplir: compensación económica de 165 soles (3% de la UIT) si ejerces efectivamente como miembro de mesa desde la instalación hasta la entrega de actas.

En otras palabras, si cumples, recibes un pago y evitas una deuda; si no cumples sin justificar, pierdes el pago y asumes una multa que casi duplica esa compensación.

Consejos claves para evitar problemas con la multa

Verifica si eres miembro de mesa en la web y canales oficiales de la ONPE, según el cronograma de las Elecciones Generales 2026.

Si tienes un impedimento serio, tramita tu excusa ante ONPE antes del día de la votación (recuerda el costo del trámite y los requisitos).

Si por una emergencia no pudiste ir, reúne tus documentos y solicita dispensa ante el JNE en los plazos establecidos.

Si ya tienes multa, consulta tu estado de multas electorales y planifica el pago para evitar que se acumule o te bloquee trámites.

Así reduces el riesgo de una multa de 275 soles por omitir tu función y mantienes tu DNI libre de deudas electorales para futuras gestiones.