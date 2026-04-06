Ciudadanos deberán elegir el 12 de abril al nuevo presidente, diputados y senadores. Foto: ONPE Arequipa
Ciudadanos deberán elegir el 12 de abril al nuevo presidente, diputados y senadores. Foto: ONPE Arequipa
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Redacción Gestión
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, al nuevo presidente de la República y también a los diputados y senadores del Congreso bicameral.

Al respecto, desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) —conforme a la Ley Orgánica de Elecciones (LOE)— recordaron que está prohibido difundir encuestas y sondeos de opinión a nivel nacional desde este lunes,

Según el JNE, se busca “asegurar el correcto desarrollo de las elecciones generales” y por ello, realizarán operativos para fiscalizar el cumplimiento de esta normativa.

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En caso de que un partido político o medio incurra en difundir sondeos, se sancionará con multas de entre diez y cien unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 55,000 y S/ 550,000.

Asimismo, el ente electoral recalcó que desde las 8:00 am del sábado 11 de abril está restringida la venta de bebidas alcohólicas y se deberán cerrar los establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a ese sector.

Queda prohibido la difusión de encuestas y sondeos previo a las elecciones generales del 12 de abril. Foot: ONPE
Queda prohibido la difusión de encuestas y sondeos previo a las elecciones generales del 12 de abril. Foot: ONPE

y multas no menores al diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días (S/ 3,390).

El JNE aclaró que fiscalizadores realizarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar que la votación transcurra con normalidad.

Voto informado: Planes de gobierno

A través de un comunicado, la JNE recordó a la ciudadanía tiene derecho aconocer e informarse sobre las propuestas de las candidatas y los candidatos inscritos en la presente contienda electoral.

“Este derecho fundamental comprende la posibilidad de que las personas puedan acceder, conocer y evaluar la viabilidad de todos los planes de gobierno presentados”, explicó.

“Por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía a revisar las hojas de vida de las candidatas y los candidatos inscritos en las Elecciones Generales 2026, así como a ”, precisó.

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