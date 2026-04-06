Este domingo 12 de abril, el Perú decidirá, entre una extensa lista de candidatos, al nuevo presidente de la República y también a los diputados y senadores del Congreso bicameral.

Al respecto, desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) —conforme a la Ley Orgánica de Elecciones (LOE)— recordaron que está prohibido difundir encuestas y sondeos de opinión a nivel nacional desde este lunes, a fin de respetar el pacto ético.

Según el JNE, se busca “asegurar el correcto desarrollo de las elecciones generales” y por ello, realizarán operativos para fiscalizar el cumplimiento de esta normativa.

En caso de que un partido político o medio incurra en difundir sondeos, se sancionará con multas de entre diez y cien unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 55,000 y S/ 550,000.

Asimismo, el ente electoral recalcó que desde las 8:00 am del sábado 11 de abril está restringida la venta de bebidas alcohólicas y se deberán cerrar los establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a ese sector.

Queda prohibido la difusión de encuestas y sondeos previo a las elecciones generales del 12 de abril. Foot: ONPE

En caso de que un local no respete la popular “ley seca”, se sancionará con penas de cárcel no mayores de seis meses y multas no menores al diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días (S/ 3,390).

El JNE aclaró que fiscalizadores realizarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar que la votación transcurra con normalidad.

Voto informado: Planes de gobierno

A través de un comunicado, la JNE recordó a la ciudadanía tiene derecho aconocer e informarse sobre las propuestas de las candidatas y los candidatos inscritos en la presente contienda electoral.

“Este derecho fundamental comprende la posibilidad de que las personas puedan acceder, conocer y evaluar la viabilidad de todos los planes de gobierno presentados”, explicó.

“Por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía a revisar las hojas de vida de las candidatas y los candidatos inscritos en las Elecciones Generales 2026, así como a evaluar y comparar los distintos planes de gobierno”, precisó.