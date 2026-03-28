ODPE programa jornadas de capacitación para miembros de mesa. Foto: Difusión.
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Redacción Gestión
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La realizará este domingo 29 de marzo la primera jornada nacional de capacitación presencial para los ciudadanos sorteados como miembros de mesa en las . La actividad se desarrollará de manera simultánea en todo el país, entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m.

Las sesiones se llevarán a cabo en colegios, universidades y otros locales habilitados. Durante la jornada, el personal de la brindará orientación práctica sobre las funciones que deberán cumplir el día de la votación, como la instalación de la mesa, el proceso de sufragio y el escrutinio de votos.

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En total, más de 834 mil ciudadanos han sido sorteados como miembros de mesa, entre titulares y suplentes. De ese universo, el 53.8 % son hombres y el 46.2 % mujeres. Además, el 81.4 % cuenta con educación secundaria y el 14.5 % tiene estudios técnicos o superiores.

Uno de los principales retos identificados por la es la falta de experiencia: el 99.7 % de los designados ejercerá esta función por primera vez, lo que refuerza la necesidad de capacitaciones previas para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral.

El análisis del organismo también advierte una caída sostenida en la participación de miembros de mesa en los últimos procesos electorales, al pasar de 84.1 % en 2006 a 61.4 % en 2021. En esa última elección, el 18.9 % de mesas tuvo que completarse con electores presentes, frente al 1.4 % registrado en 2006.

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Las regiones con mayor número de miembros de mesa asignados son Lima, La Libertad, Piura, Cajamarca y Arequipa, concentrando la mayor carga operativa del proceso electoral.

Además de esta jornada, la ofrece capacitaciones en sus oficinas distritales y de manera virtual a través de su plataforma educativa, donde los ciudadanos pueden acceder a manuales y material audiovisual.

La segunda jornada nacional de capacitación presencial se realizará el 5 de abril, una semana antes de los comicios del 12 de abril. Las autoridades electorales han exhortado a los ciudadanos a participar, subrayando que su rol será clave para asegurar una votación ordenada y transparente.

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