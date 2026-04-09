Más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas este domingo 12 de abril para elegir al presidente, vicepresidentes y miembros del Congreso de la República, en una jornada en la cual los votantes estarán sujetos a las restricciones establecidas por la ley electoral.

Entre las disposiciones que establece la normativa electoral peruana, figura también una relacionada con la vestimenta de los ciudadanos al momento de acudir a sufragar a los centros de votación, sea en el Perú o en el extranjero.

Esto fue advertido por la fiscal María Rabines Briceño, de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Centro, quien aseguró que los ciudadanos no pueden ingresar a los locales de votación vistiendo polos, casacas u otras prendas alusivas a partidos políticos, ya que esta conducta vulnera las normas electorales.

“Si alguien asiste a votar con un polo o una prenda alusiva a un partido, se le pedirá que no ingrese al local de votación o se solicitará quitárselo. Si ofrece resistencia a este tipo de solicitud, su conducta podría configurar un delito de desobediencia a la autoridad. Nosotros estamos como defensores de la legalidad para hacer que la ley se cumpla y se lleve un proceso electoral sin delitos”, precisó a canal N.

Rabines explicó que estas restricciones responden a la prohibición de realizar propaganda electoral durante la jornada de votación, tanto dentro como en los alrededores de los locales. En ese sentido, detalló que también está impedido el ingreso con folletos, pancartas u otros elementos proselitistas, así como la instalación de propaganda cerca de los centros de sufragio.

“El Ministerio Público, a través de las fiscalías de prevención, participará activamente para evitar delitos electorales como la suplantación de identidad, el voto inducido o la propaganda inadecuada para el momento”, manifestó.

La fiscal añadió que se ejecutan acciones preventivas coordinadas con diversas instituciones para asegurar que la propaganda electoral se mantenga alejada de los locales de votación. “Se van a incentivar operativos preventivos en cada distrito para revisar este tipo de situaciones anómalas”, indicó.

Asimismo, destacó que el Ministerio Público desplegará aproximadamente 6,000 fiscales a nivel nacional antes, durante y después de la jornada electoral, con el fin de garantizar su normal desarrollo. En Lima Metropolitana, se asignará un fiscal por cada local de votación.

Rabines también recordó que los ciudadanos pueden denunciar cualquier irregularidad, como la entrega de dádivas a cambio del voto. “Si hay un indicio de delito, el fiscal penal actuará inmediatamente”, afirmó.

Dicha autoridad, subrayó que el trabajo se realiza de manera articulada con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los organismos electorales, a fin de asegurar que las elecciones se desarrollen de manera transparente y sin contratiempos.