Integrantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea saludan antes de dirigirse a varios centros de votación a nivel nacional este martes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Integrantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea saludan antes de dirigirse a varios centros de votación a nivel nacional este martes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
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, en donde desplegará observadores en diferentes regiones.

En total participarán 150 observadores internacionales encargados de supervisar el desarrollo de la jornada electoral, según informó Alexander Grey, jefe de la misión.

para prepararse para la jornada electoral.

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“Más cerca a las elecciones se va a juntar a la misión una delegación de eurodiputados y también diplomáticos de nuestros estados miembros que van a participar como observadores”, señaló en declaraciones a la prensa.

El jefe de la misión explicó que el alto número de candidatos y el gran tamaño de la cédula electoral exigen un esfuerzo adicional de la administración electoral para asegurar que el proceso se realice de forma ordenada.

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“Somos observadores, no tenemos el mandato de injerir en el proceso. Si alguien ve irregularidades, hay instancias donde pueden recurrir para presentar sus pruebas y hacer denuncias. Como observadores seguimos denuncias, no trabajamos con rumores”, añadió.

También precisó que, desde 2001,

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Finalmente, anunció que el martes 14 de abril la misión europea presentará los primeros resultados de su trabajo tras la realización de los comicios.

El jefe de la misión explicó que el alto número de candidatos y el gran tamaño de la cédula electoral exigen un esfuerzo adicional de la administración electoral. Foto: Moeue Perú
El jefe de la misión explicó que el alto número de candidatos y el gran tamaño de la cédula electoral exigen un esfuerzo adicional de la administración electoral. Foto: Moeue Perú

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