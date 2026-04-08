El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 advirtió sobre serias inconsistencias en la declaración jurada del candidato presidencial Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras.

Según lo emitido, los informes se centran en la información que el propio candidato consignó en referencia a su experiencia laboral y a sus estudios superiores, aspectos importantes para la evaluación de su idoneidad de cara a las Elecciones 2026.

En un documento del 16 de marzo, el Área de Fiscalización del referido jurado detectó discrepancias en los datos sobre la trayectoria laboral de Belmont.

Según dicho informe, la información presentada no coincidiría con los registros y elementos verificados por los fiscalizadores.

Asimismo, en un segundo documento del 22 de marzo, los fiscalizadores del mismo órgano electoral identificaron información errónea vinculada a los estudios superiores del candidato.

En este caso, las observaciones apuntan a posibles imprecisiones en la formación académica consignada por el candidato.