Candidato Ricardo Belmont. (Foto: JNE)
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, del Partido Cívico Obras.

Según lo emitido,

En un documento del 16 de marzo, el Área de Fiscalización del referido jurado detectó discrepancias en los datos sobre la trayectoria laboral de Belmont.

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Según dicho informe,

Asimismo, en un segundo documento del 22 de marzo, los fiscalizadores del mismo órgano electoral identificaron información errónea vinculada a los estudios superiores del candidato.

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En este caso,

JEE Lima Centro 1 detectó errores en la hoja de vida de Ricardo Belmont. (Foto: Andina)
JEE Lima Centro 1 detectó errores en la hoja de vida de Ricardo Belmont. (Foto: Andina)

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