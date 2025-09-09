El gobernador de Florida en Estados Unidos, Ron DeSantis, inauguró un programa de incentivos fiscales para que los habitantes compren armas libres de impuestos en lo que resta del año en el estado.

El funcionario indicó que esta medida se encuentra “orgulloso” del inicio de estas medidas, enmarcadas dentro de las “Festividades fiscales de la Segunda Enmienda”.

“(Las medidas) serán de no impuestos de venta en el comercio minorista de armas de fuego, municiones, pertrechos, así como equipo usado para pescar, acampar y otros usados para cazar”, declaró el funcionario.

El gobernador también pidió aprobar una ley en el Congreso de Florida para permitir que los ciudadanos porten en público sus armas, debido a que la norma actual prohíbe hacerlo salvo en lugares designados de pesca, campamentos y cacería.

Sin embargo, esta iniciativa se ha atascado porque el presidente del Senado del estado, Ben Albritton, se ha opuesto a la medida, indicando que la Asociación de Alguaciles de Florida se ha manifestado en contra.

Esto se desarrolla mientras Florida ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la venta de armas, solo por detrás de Texas, con un estimado de 1.22 millones de estos objetos vendidos en 2024, según un reporte de la organización Safe Home basándose en cifras del FBI.

Elaborado con información de EFE.