El estado de Florida inaugura la venta especial de armas y municiones libre de impuestos. Foto: EFE/ARCHIVO
El , Ron DeSantis, inauguró un programa de incentivos fiscales para que los habitantes compren en lo que resta del año en el estado.

indicó que esta medida se encuentra “orgulloso” del inicio de estas medidas, enmarcadas dentro de las “Festividades fiscales de la Segunda Enmienda”.

“(Las medidas) serán de no impuestos de venta en el comercio minorista de armas de fuego, municiones, pertrechos, así como equipo usado para pescar, acampar y otros usados para cazar”, declaró el funcionario.

también pidió aprobar una ley en el para permitir que los ciudadanos porten en público sus armas, debido a que la norma actual prohíbe hacerlo salvo en lugares designados de pesca, campamentos y cacería.

Sin embargo, esta iniciativa se ha atascado porque el , Ben Albritton, se ha opuesto a la medida, indicando que la Asociación de Alguaciles de Florida se ha manifestado en contra.

Esto se desarrolla mientras ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la venta de armas, solo por detrás de Texas, con un estimado de 1.22 millones de estos objetos vendidos en 2024, según un reporte de la organización Safe Home basándose en cifras del FBI.

Elaborado con información de EFE.

