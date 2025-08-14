Esto sucede poco más de un mes después de que DeSantis inaugurara “Alligator Alcatraz”, un polémico centro de detención con tiendas de campaña y remolques en un aeródromo abandonado en medio de los Everglades.

“El motivo no es solo alojar a personas de forma indefinida”, afirmó DeSantis en una conferencia de prensa el jueves. “Queremos procesar, organizar y luego devolver a los extranjeros ilegales a su país de origen. Ese es el objetivo”.

Las instalaciones estarán ubicadas en un centro penitenciario vacío en el condado de Baker, una zona rural entre Tallahassee y Jacksonville. DeSantis dijo que albergará a 1,300 detenidos y que el costo de las instalaciones será reembolsado por el gobierno federal, la misma promesa que hizo a los contribuyentes de Florida sobre las instalaciones de los Everglades.

Florida Governor Ron DeSantis

DeSantis había considerado antes un segundo centro de detención en Camp Blanding, en las afueras de Jacksonville, pero optó por el centro penitenciario en desuso, que cerró en 2021 por falta de personal. Indicó que los vuelos de deportación saldrán del aeropuerto de Lake City, a unos 15 minutos de distancia.

“Alligator Alcatraz”, construido en aproximadamente una semana, ha enfrentado varias demandas de grupos de derechos civiles y medioambientales.

La semana pasada, un juez federal ordenó detener la construcción del centro. Actualmente alberga a unos 1,000 detenidos, aunque DeSantis dijo inicialmente que tendría capacidad para 4,000.

DeSantis aseguró que el “Deportation Depot” estaría operativo “pronto”, pero que no tenían “prisa por hacerlo hoy mismo”.

Con información de Bloomberg y EFE