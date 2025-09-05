La Procuraduría General del Estado dio por culminada la designación de Silvana Carrión Ordinola como procuradora pública ad hoc para el caso Odebrecht.

A través de un comunicado, la Procuraduría enfatizó que los casos a cargo de dicha procuraduría seguirán atendiéndose oportunamente ni se afectará el cumplimiento de los objetivos de defensa jurídica estatal.

Sin embargo, Carrión aseguró a Convoca que su salida evidencia “injerencia política por parte de algunas autoridades”. Si bien se le quitó la confianza por la naturaleza del cargo, reiteró que se necesitan explicaciones concretas.

La decisión se da poco después de que la OCDE —frente al que aspira Perú adherirse— recomendara a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, velar por los fiscales y procuradores del equipo Lava Jato para que continúen las investigaciones.

Comunicado sobre Silvana Carrión removida del cargo de procuradora ad hoc Lava Jato.

“Si se trata de resultados, de logros de la procuraduría ad hoc, bajo mi liderazgo, es la que más ha recaudado en reparación civil en la historia en casos de corrupción. No creo que sea por un tema de evaluación de resultados” , mencionó Carrión Ordinola.

Vale acotar que la gestión de Silvana Carrión ha logrado recuperar más de S/ 310 millones en favor del Estado como reparación civil tras sentencias vinculadas a la red de corrupción Odebrecht.