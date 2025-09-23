Canastas del Perú S.A.C. es una empresa dedicada a la venta mayorista de alimentos y bebidas, con especialización en canastas corporativas. Fundada en 2018 y con sede en San Borja, Lima, está dirigida por Milagros Torres-Calderón. Su propuesta central se basa en ofrecer cestas elaboradas con productos seleccionados, presentadas en empaques elegantes y personalizables para empresas que desean fortalecer su comunicación interna y su marca externa.

La compañía ha sabido adaptarse al auge de los regalos corporativos personalizados, ofreciendo desde canastas clásicas hasta soluciones a medida, cajas organizadoras y bolsas temáticas. Su enfoque B2B incluye atención directa a empresas, logística eficiente y una oferta que se ajusta al tamaño y presupuesto de cada cliente. Esta estrategia de nicho es lo que ha sostenido su presencia, a pesar de la competencia del mercado genérico de canastas navideñas.

Flexibilidad y personalización que marcan la diferencia

Canastas del Perú ha logrado insertarse en el canal corporativo gracias a su habilidad para diseñar productos alineados con la identidad de sus clientes. Los empaques pueden incluir logos, colores institucionales y temas relacionados con fechas especiales o campañas internas. Esta capacidad: “Nos permite ofrecer una experiencia única, no solo un obsequio”, señala Milagros Torrees-Calderón.

La empresa maneja una capacidad de respuesta rápida, con requisitos mínimos adaptables y opciones de entrega que cubren toda Lima. Bajo una dinámica de alta demanda estacional, como en temporada navideña, ha demostrado tener una logística robusta sin perder agilidad ni personalización.

Oportunidades para crecer hacia nuevos mercados

Para el futuro, Milagros evalúa ampliar su alcance más allá de Lima. La intención es ofrecer delivery nacional y explorar productos complementarios como cajas regalo para eventos empresariales o productos gourmet locales, que permitan diferenciar aún más su oferta. “Queremos que nuestros clientes vean en Canastas del Perú una herramienta estratégica, no solo una alternativa de regalo”, remarca.

De hecho, ya han comenzado a operar a nivel nacional con algunos clientes, realizando repartos en Lima, Callao, Pisco, Arequipa, Piura y Trujillo. Esta experiencia refuerza su capacidad logística y demuestra que el modelo es escalable sin perder la personalización que los caracteriza.

Aunque la empresa opera desde 2018 y factura principalmente a través de canales empresariales, ya se plantean fortalecer su presencia digital, con atención directa vía Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok. Esta combinación de tradición, diseño y digitalización podría posicionar a la empresa como una referencia en obsequios corporativos de consumo masivo.