Comúnmente, las personas tienden a expresar sus quejas con relación al pago de impuestos y los procesos de declaración fiscal, a menudo etiquetándolos como complicados y tediosos. Sin embargo, es importante no olvidar que adquirir un conocimiento sólido sobre los impuestos es fundamental para el desarrollo de las empresas.

Cuando alguien inicia un negocio, especialmente en la actualidad con el auge del emprendimiento, es común que el dueño o gerente no tenga un profundo conocimiento sobre cuestiones tributarias: cómo funcionan, por qué son necesarias y cómo cumplirlas adecuadamente. Algunos pueden no darle la suficiente importancia y abordar estos asuntos de manera superficial.

Esto podría significar no emitir comprobantes de pago (como facturas o boletas) en cada venta, no mantener un registro adecuado de los gastos para poder deducir impuestos y, lo que es aún más importante, no llevar una contabilidad organizada.

De acuerdo a Juan Santibañez, socio en BKR – Santivañez, “es importante recordar que existen leyes tributarias, como por ejemplo, la Ley del Impuesto a la Renta o la Ley del IGV, que nos obligan a tributar por nuestras ganancias o por nuestros consumos y el no hacerlo correctamente originaría multas tributarias y dependiendo del caso y si se demuestra un incumplimiento voluntario, recurrente, con deliberada intención, puede constituir un delito tributario y la consecuencia podría ser una pena privativa de la libertad, es decir, la cárcel”.

A medida que el negocio crece y se requiere financiamiento o préstamos, es cuando se comprende la importancia de poder demostrar la salud financiera de la empresa. Sin embargo, a menudo nos encontramos en la difícil situación de no poder hacerlo debido a la falta de una contabilidad adecuada y problemas en el cumplimiento tributario. La banca formal, por ejemplo, suele solicitar información esencial para evaluar una empresa y otorgar préstamos.

¿Por qué contar con una adecuada contabilidad y tributación?

En este escenario de tributación, existen 5 razones para que un ejecutivo tenga una adecuada asesoría en temas contables y/o tributarios podríamos mencionar, los cuales son:

Una contabilidad ordenada nos permitirá saber cómo va realmente nuestros negocios.

El tener una contabilidad ordenada nos ayudará a tener una tributación correcta.

Al tener una tributación correcta, no seremos sujetos de multas por parte de la SUNAT, ni tendremos el riesgo de ser inmersos en un proceso penal por evasión de impuestos.

Como consecuencia de los 3 puntos anteriores, seremos sujetos de crédito en la banca formal y no tendremos que pagar las altas tasas de interés de los mercados informales.

Podríamos lograr conseguir personas o empresas que quieran invertir en nuestro negocio y así levantar fondos sin costos financieros. Es más, podría intentar ingresar al mercado valores y cotizar nuestras acciones en la Bolsa de Valores de Lima. Aunque en este caso, nos pedirán, entre varias cosas, que nuestra información contable esté auditada. Espero poder explicarles lo que significa una auditoría financiera en un futuro.