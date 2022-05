FOTOGALERÍA. Según a qué empresa te dirijas, el área profesional en el que estás buscando trabajo, si es en tu país o en el extranjero… Tendrás que considerar estos detalles a la hora de elaborar tu currículum y decidir cuál utilizar si quieres dirigirte a una oferta de trabajo específica que destaque de manera efectiva tu experiencia profesional, según el portal universia.

A continuación, te presentamos los tipos de currículum más comunes así como sus ventajas y desventajas para que puedas lograr el trabajo que estás buscando.

1. CV cronológico

Este es el currículum más utilizado por los candidatos y, como su propio nombre indica, este tipo de CV presenta la trayectoria profesional en orden cronológico, comenzando por la experiencia más reciente y terminando por la más antigua.

Teniendo en cuenta la cantidad de currículums que reciben a diario los reclutadores, el estilo cronológico es muy útil ya que permite destacar las experiencias profesionales o formaciones más recientes rápidamente. Además, este formato es adecuado si quieres mostrar un avance profesional, sobre todo si tienes una larga trayectoria y quieres optar por un tipo de trabajo diferente al de tus comienzos laborales, ya que tus logros más relevantes son también los más recientes.

Ventajas: Es fácil de leer, tiene un orden y te permite mostrar una progresión en tu carrera. Este tipo de currículum vitae funciona bien para los solicitantes de empleo con una historia laboral más o menos sólida.

Desventajas: No se recomienda este tipo de CV si no tienes experiencia porque la hará más evidente o si has tenido muchos empleos diferentes durante un corto período de tiempo.

2. CV por competencias

A diferencia del CV cronológico, el CV por competencias te permite destacar las capacidades y habilidades adquiridas durante tu carrera profesional. Podrás recalcar todos tus conocimientos y tareas necesarias en el desempeño de un puesto de trabajo durante un período determinado.

A través de este CV los reclutadores podrán ver tus competencias profesionales, los diversos logros personales a lo largo de tu trayectoria, proyectos de estudio, voluntariado o las actividades extraprofesionales a las que le dedicas tiempo. Por ejemplo, lo pueden utilizar candidatos que quieran dedicarse a un sector profesional diferente al de su trayectoria actual pero que requiera habilidades similares.

Ventajas: la atención se centra menos en la evolución de la carrera profesional. El CV por competencias es más flexible ya que puedes organizar la información de forma más personalizada para enfatizar unas determinadas competencias sobre otras. Además, ofrece cierta libertad para integrar información como tus intereses o hobbies si están relacionadas con la oferta de trabajo, por ejemplo, la fotografía o los trabajos relacionados con las nuevas tecnologías (trabajos web y videojuegos).

Desventajas: este tipo de CV pondrá menos énfasis en las empresas en las que has trabajado y la duración de tus trabajos, lo que puede dificultar al reclutador que busque evaluar tu nivel de experiencia profesional. Si has ocupado puestos de responsabilidad a lo largo de tu carrera será más difícil destacarlos en este formato de CV.

3. CV mixto

Se trata del formato más completo ya que tiene la forma de un currículum cronológico mostrando el recorrido profesional por medio de fechas y destaca también tus habilidades o competencias, logros, formaciones y otros datos de interés a lo largo de tu carrera.

Ventajas: combina las ventajas del CV cronológico y el CV por competencias, lo que te da una gran flexibilidad.

Desventajas: El formato de presentación del currículum mixto no siempre es adecuado para los sitios web de búsqueda de empleo, especialmente cuando se debe presentar una solicitud mediante un formulario estándar que generalmente tiene en cuenta el formato de currículum cronológico. Otro inconveniente es que, debido a su flexibilidad, se puede distribuir en varias páginas (normalmente se aconseja resumir tu trayectoria laboral en máximo dos páginas), lo que no es ideal si el reclutador quiere leer de forma rápida.

4. CV creativo

Los currículums creativos pueden ser beneficiosos para ciertos tipos de empleo. Por ejemplo, los currículums online son útiles y una opción original que te permitirá mostrar habilidades haciendo un vídeo (también llamado vídeocurrículum), un clip de sonido, fotografías, diseño web u otras herramientas que puedes aplicar. Este tipo de CV puede resaltar estas habilidades mostrando lo que el candidato puede hacer en lugar de simplemente afirmar que puede hacerlo, como ocurre con el cronológico, por ejemplo.

Se suele recomendar para las personas que no tienen una larga historia laboral ya que permite enfatizar tus habilidades en lugar de tus trabajos cronológicos. Aun así, tú mismo sabrás si estás en un sector en el que una presentación de este tipo te beneficie.

Ventajas: Tienes la oportunidad de destacar entre el resto de candidatos presentando algo diferente.

Desventajas: No es adecuado para todas las profesiones. Dependiendo del sector o la empresa a la que te dirijas un CV así puede resultar demasiado original y transgresor y deberás tener cuidado para no perder profesionalidad y dejar que tus logros se diluyan en la presentación.

5. Nuevos tipos de CVs

Las nuevas profesiones surgidas en paralelo a partir de los avances tecnológicos han provocado la aparición de nuevos modelos de currículums alineados con la especialización de los trabajadores. Perfiles como los de diseñadores, creativos o expertos en social media resumen su experiencia en formatos que muy diferentes a los de los CVs tradicionales. Veamos algunos

Vídeo reel: Las redes sociales y la extensión de los vídeos por Internet también han llegado a la búsqueda de empleo. Un video reel o videobook es una carta de presentación en vídeo en la que se describe la trayectoria profesional de una forma distinta, que parte de un guion preestablecido y cuenta con diversos recursos audiovisuales. Bien utilizadas, las redes sociales pueden servir para darle visibilidad.

CVs de diseñadores: Si quieres trabajar en diseño, qué mejor fórmula de demostrar lo que eres capaz de hacer que con tu currículum. Ilustraciones, una maquetación original o utilizar elementos gráficos creativos harán que el reclutador tenga una visión de tu talento visual.

Portafolios digitales: Cada vez más profesionales apuestan por crearse una web propia donde recojan los proyectos en los que han trabajado, pero también mostrando sus capacidades más creativas. Si eres programador web y eres capaz de hacer una página divertida y con la que se pueda interactuar, tienes mucho ganado. Un portfolio de un diseñador UX que genere una navegación amigable dice mucho de lo que puede ofrecer a una empresa.

Los avances tecnológicos demandan nuevos profesionales y el primer contacto de las empresas con ellos es fundamental. Los trabajos se transforman y, en paralelo, cambian las formas de acceder a nuevos empleos. La originalidad, el talento y el dominio de las nuevas herramientas también pueden estar presentes en el currículum. Siempre, por supuesto, que tengamos en cuenta cuál es el objetivo: dar a conocer nuestras habilidades y hacer un repaso de nuestra trayectoria profesional.