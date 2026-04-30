Embajada rusa dispone canales para conocer la situación de peruanos que prestan servicio militar. (Foto: Andina)
Embajada rusa dispone canales para conocer la situación de peruanos que prestan servicio militar. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

que estarían sirviendo en las fuerzas armadas rusas.

A través de un comunicado, la embajada dijo que

“Todo lo anterior se realizará de conformidad con las legislaciones de la Federación de Rusia y de la República del Perú, así como la interacción será únicamente con las personas de contacto, especificadas por los ciudadanos peruanos en los contratos”, se lee en el comunicado.

LEA TAMBIÉN: Rusia promete una “dura” respuesta al vigésimo paquete de sanciones de la UE

La embajada precisó que las solicitudes pueden presentarse en la Sección Consular de la Misión Diplomática dentro del horario de atención, o también enviarla por correo electrónico a lima@dks.ru, así como a través de la línea directa (01) 2640404.

, además de la información del solicitante, como nombre completo, parentesco y número telefónico.

LEA TAMBIÉN: China se opone a sanciones de UE contra empresas relacionadas con Rusia

para prestar servicio militar en las Fuerzas Armadas rusas.

La medida responde a la preocupación de los familiares por la situación de los peruanos que suscribieron contratos para prestar servicio militar en las Fuerzas Armadas rusas. (Getty Images).
La medida responde a la preocupación de los familiares por la situación de los peruanos que suscribieron contratos para prestar servicio militar en las Fuerzas Armadas rusas. (Getty Images).

TE PUEDE INTERESAR

Congreso reúne firmas para presentar moción de interpelación contra el ministro de Defensa
Amadeo Flores Carcagno es el nuevo ministro de Defensa tras la salida de Carlos Díaz: El perfil
Perú aprobó deuda por S/ 4,287 millones para modernizar base naval con apoyo de EE.UU.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.