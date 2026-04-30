La Embajada de Rusia en Perú indicó que se encuentra dispuesta a tomar las medidas necesarias para obtener, lo más pronto posible, información sobre los peruanos que estarían sirviendo en las fuerzas armadas rusas.

A través de un comunicado, la embajada dijo que la búsqueda de información se realizará a partir de las solicitudes formales presentadas por los familiares y que este proceso se hará conforme a la legislación de Rusia y del Perú.

“Todo lo anterior se realizará de conformidad con las legislaciones de la Federación de Rusia y de la República del Perú, así como la interacción será únicamente con las personas de contacto, especificadas por los ciudadanos peruanos en los contratos”, se lee en el comunicado.

La embajada precisó que las solicitudes pueden presentarse en la Sección Consular de la Misión Diplomática dentro del horario de atención, o también enviarla por correo electrónico a lima@dks.ru, así como a través de la línea directa (01) 2640404.

Las solicitudes deberán contener datos de la persona buscada, como nombre completo, fecha de nacimiento, número de pasaporte y detalles del contrato, además de la información del solicitante, como nombre completo, parentesco y número telefónico.

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La Embajada de Rusia explicó que esta medida responde a la preocupación de los familiares por la situación de los peruanos que suscribieron contratos para prestar servicio militar en las Fuerzas Armadas rusas.