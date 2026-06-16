La extensión de beneficios como Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones a los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS) enfrenta una prueba: la disponibilidad del presupuesto.

Hay que recordar que el Congreso de la República aprobó darle CTS y “grati” a los trabajadores CAS. Esto causó preocupación entre distintos actores por el impacto sobre la caja del Estado. Pese a ello, el Gobierno no se opuso a la medida, aunque planteó que el abono sea gradual y llegue recién al 100% en el 2030. Así, pasó a ser parte del proyecto de ley de crédito suplementario que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento.

Si se entregaran todos los recursos desde el inicio podría generar desequilibrios entre entidades con capacidades financieras muy distintas, indicó Rodolfo Acuña, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante su participación en la última sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

“Entendemos que es un derecho, pero hay que implementar progresivamente. No podemos permitir que unas entidades [que sí tengan recursos] paguen y otras no. Eso sería un error, se generaría un desorden en la administración pública”, remarcó.

Presupuesto vs. velocidad de las demandas

En su exposición, Acuña subrayó que muchas demandas a nivel nacional, enfocadas puntualmente en cerrar brechas, no han podido ser atendidas a cabalidad porque “como parte de la composición del gasto, [los recursos] han ido asignándose más al gasto corriente, principalmente a temas de planilla”.

“No estamos en contra de las decisiones de gasto que se puedan haber adoptado en el Congreso. Lo que tenemos que encontrar son fórmulas que permitan que estas decisiones se hagan viables a lo largo del tiempo y que no muestren una caída tan radical en las decisiones de gasto, sobre todo en temas de inversión”, explicó.

Fue enfático al decir que los requerimientos los heredará el Gobierno próximo y que, incluso así, “el presupuesto no puede crecer a la velocidad de esas demandas". La clave estará en priorizar.

“Tenemos que tener criterios de progresividad para atender estas demandas. Cualquier otro intento puede vulnerar la fortaleza que hemos venidos generando a lo largo del tiempo. Esto es lo que hemos querido plasmar en este crédito suplementario, criterios de progresividad, de priorización, atención”, acotó.

En esa línea, recordó que cubrir la arista de beneficios CAS le costaría al país S/ 57 millones solo en 2026 si es que se aplica la implementación progresiva. Si es que no se hace paso a paso, el monto sería de S/ 133 millones anual.

De aprobarse el proyecto de crédito suplementario en el Congreso, los trabajadores CAS, según precisó Acuña, recibirían el 10% del beneficio este año y el porcentaje se incrementaría en los próximos. Es decir, se aplicará la gradualidad a la Ley 32563.

Según el proyecto de crédito suplementario, la distribución de la CTS y las gratificaciones irían así:

El 10% de la remuneración mensual en el 2026

El 20% de la remuneración mensual en el 2027

El 30% de la remuneración mensual en el 2028

El 50% de la remuneración mensual en el 2029

El 100% de la remuneración mensual en el 2030