Continuando con el proceso de devolución de depósitos a los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro (CRAC Del Centro) en liquidación, que cuentan con la cobertura del Fondo de Seguro de Depósito (FSD), hoy martes se inició el pago a los depositantes que mantienen cuentas de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Los pagos se vienen realizando a través de las oficinas de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa (CMAC Arequipa) a nivel nacional.

Los clientes pueden consultar si están incluidos en este segundo listado a través del portal institucional de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) (https://www.sbs.gob.pe/crac-del-centro-en-liquidacion). En los próximos días, se informará la fecha de pago para los depositantes que aún no hayan sido considerados.

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El pasado 20 de abril, se inició el pago a las personas naturales que mantenían depósitos de ahorro y a plazo fijo (incluidas cuentas mancomunadas) y que no registraban deudas ni bloqueos con la CRAC Del Centro en liquidación. Las personas jurídicas y aquellas personas naturales que mantengan deudas o bloqueos con la entidad serán atendidas en los siguientes listados.

En el caso de los depósitos en moneda extranjera, la cobertura del FSD se efectúa en soles, aplicando el tipo de cambio contable del día anterior a la intervención de la CRAC Del Centro (13 de abril de 2026), publicado por la SBS en su portal institucional (S/ 3.3740).

Se recuerda que los depósitos de esta entidad se encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 152° de la Ley General del Sistema Financiero, hasta por un monto máximo de S/ 117,200 por depositante.

Para cualquier consulta adicional, los interesados pueden escribir al correo electrónico atencionalcliente@cajacentro.com.pe o acercarse a la oficina principal de la CRAC Del Centro en liquidación, ubicada en calle Real N.°1139-1143, distrito y provincia de Huancayo, en el horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

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