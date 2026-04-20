Inició la devolución de depósitos a los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro (CRAC Del Centro), cuyo proceso de liquidación fue dispuesto la semana pasada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

El pago de la cobertura del Fondo de Seguros de Depósitos (FSD) a los clientes incluidos en el primer listado, se viene realizando en las oficinas de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, a nivel nacional.

Los depositantes podrán consultar el listado a través del portal institucional de la SBS (https://www.sbs.gob.pe/crac-del-centro-en-liquidacion). En los próximos días, se indicará la fecha de pago a los clientes no considerados en este primer listado.

Este primer pago comprende a los depósitos de ahorro y plazo fijo de personas naturales (incluyendo cuentas mancomunadas). Las personas naturales que mantienen cuentas CTS, deudas o bloqueos con la CRAC Del Centro serán incluidas en los próximos listados.

En el caso de los depósitos de ahorro y plazo fijo en moneda extranjera, la cobertura se pagará en soles, utilizando el tipo de cambio contable del día anterior a la intervención (13 de abril del 2026) de CRAC Del Centro, que publica la SBS en su portal institucional (S/ 3.3740).

Se recuerda que los depósitos de esta entidad están protegidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo N.º 152 de la Ley General del Sistema Financiero, hasta por un monto máximo de S/ 117,200 por depositante.

Para cualquier consulta adicional, pueden escribir al correo electrónico atencionalcliente@cajacentro.com.pe o acercarse a la oficina principal de la CRAC Del Centro en Liquidación, ubicada en Calle Real N.º 1139-1143, distrito y provincia de Huancayo, en el horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.