La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino a la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro S.A. (CRAC Del Centro) y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria (Coopac Kuria), en ambos casos por insolvencia.

Caja del Centro registró un acelerado deterioro de su solvencia, con una disminución de 56.26% de su patrimonio efectivo en los últimos 12 meses, alcanzando S/ 7.049 millones e incurriendo en la causal de intervención establecida en el numeral 4 del artículo 104 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Este deterioro fue consecuencia de las continuas pérdidas generadas por una deficiente gestión crediticia de sus negocios y el insuficiente respaldo patrimonial por parte de sus accionistas, pese a los reiterados requerimientos de aporte de capital por parte de la SBS.

Dicha decisión se da en cumplimiento del mandato constitucional de la SBS de proteger los intereses del público ahorrista y de los socios cooperativos, además de cautelar la estabilidad de los sistemas supervisados.

Cooperativa

Por su parte, la Coopac Kuria incurrió en la causal de pérdida total de su capital social y reserva cooperativa, al haberse determinado un patrimonio negativo de - S/ 21.99 millones al 31 de diciembre de 2025, sobre la base de la información financiera reportada y las acciones de supervisión realizadas por la SBS.

La Superintendencia le requirió revertir esta situación de insolvencia en un plazo máximo de 30 días calendario; pero, vencido el plazo, no acreditó el cumplimiento de este requerimiento.

Adicionalmente, se debe precisar que una parte del ajuste patrimonial determinado de la Coopac (-S/ 6.76 millones) corresponde a un déficit de provisiones generado por la incobrabilidad del crédito que otorgó a la empresa Grupo Kuria.

El origen y finalidad de este financiamiento viene siendo materia de una mayor investigación por parte de la SBS en el marco de su competencia, debido a que la Coopac no ha acreditado los sustentos de la evaluación crediticia correspondiente ni la adecuada formalización de las operaciones.

Como parte de este proceso, la SBS designará a sus representantes, quienes, conforme al marco legal vigente, convocarán a una Asamblea General de la Coopac para informar a sus socios sobre la intervención, sus efectos y el plazo máximo legal para levantar la causal.

Dicha convocatoria será publicada en el Diario Oficial “El Peruano” y en un diario de extensa circulación de Lima, ciudad donde se encuentra el domicilio legal de la Coopac.

Fondo de Seguro de Depósitos (FSD)

Todos los ahorristas, personas naturales y personas jurídicas sin fines de lucro de la Caja del Centro, están cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) hasta por un monto máximo de S/ 117,200.

La SBS comunicará el nombre de la entidad financiera que se hará cargo de la devolución de los depósitos a los ahorristas, a través de su portal institucional y del portal de la caja rural en intervención (www.cajacentro.com.pe).

También será publicado en los principales diarios a nivel nacional a partir del próximo 20 de abril.

Las personas naturales y jurídicas, que mantengan créditos u otras obligaciones con la entidad deberán continuar realizando sus pagos, conforme al cronograma pactado, en las cuentas recaudadoras y agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP) e Interbank, agentes KasNet y Yape.

En los próximos días, se comunicarán otros canales de atención para cumplir el pago de créditos u otras obligaciones.

En el caso de la Coopac Kuria en intervención, considerando que el régimen de intervención es temporal (tiene una duración máxima de 45 días calendario), durante su vigencia no se activará el Fondo de Depósitos Cooperativo (FSDC).

Los socios cooperativos que mantengan créditos con esta entidad deberán continuar realizando sus pagos, conforme al cronograma pactado, en las cuentas recaudadoras y agentes del BCP, Banco Scotiabank y Yape.

Consultas

Los ahorristas de la Caja del Centro en intervención y los socios de la Coopac Kuria en intervención podrán realizar sus consultas a través de los siguientes canales de atención:

Línea telefónica gratuita a nivel nacional: 0-800-10840 (de lunes a viernes de 8:00 am. a 5:30 pm.)

Chat: www.sbs.gob.pe/chat (de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm)

Buzón de consultas: www.sbs.gob.pe/usuarios/consultas

Inbox de las páginas en Instagram (www.instagram.com/sbsperu) y Facebook: (www.facebook.com/sbsperu)

WhatsApp SBS: 976 263 333

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