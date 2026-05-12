El Pentágono cifró este martes en US$ 29,000 millones el coste de la guerra de Irán, en lo que supone un aumento de unos US$ 4,000 millones más que los reconocidos hace dos semanas.

El director financiero interino del Pentágono, Jules Hurst III, que había fijado el gasto en US$ 25,000 millones el pasado 29 de abril, aseguró durante una audiencia en el Congreso que se está revisando constantemente la cifra.

El IPC más alto desde 2023

La comparecencia en el Capitolio se produce el mismo día que se ha conocido que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos aumentó en abril hasta el 3.8% interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023 y ligeramente por encima de los pronósticos del mercado, que preveían el encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

En ese contexto económico, el secretario de Guerra Pete Hegseth testifica esta martes en la Cámara de Representantes y en el Senado sobre la solicitud de presupuesto de US$ 1.5 billones para el Pentágono para el próximo año, que no incluye la parte separada destinada a cubrir el coste de la guerra que el Congreso lleva semanas esperando.

LEA TAMBIÉN: The New York Times demanda al Pentágono por las nuevas restricciones a la prensa

Sin autorización del Capitolio

«El Congreso necesita saber cuánto dinero se requiere para financiar las actividades operacionales, el mantenimiento de los buques desplegados, el reabastecimiento de municiones y equipos perdidos, los costos de combustible y las reparaciones de las instalaciones estadounidenses en la región», afirmó la congresista demócrata Betty McCollum.

Sin embargo, la entrega detallada del presupuesto no llega y Hegseth no aclaró en su comparecencia cuando se produciría ya que aseguró que presentarían al Congreso lo que consideren «necesario».

La intervención en el Capitolio se produce cuando el alto el fuego se encuentra en su momento más débil después de que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara de «totalmente inaceptable» la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington, de la que se desconocen los detalles.

Trump no tiene prisa

Trump dijo este martes que no tiene prisa en cerrar un acuerdo de paz con Irán que no cumpla con los objetivos de la guerra lanzada por su país e Israel ya que el bloqueo naval a las costas y puertos iraníes les da ventaja en el diálogo.