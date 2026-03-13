El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este viernes que Irán ya no tiene la capacidad de defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel, su aviación ha sido destruida y pronto no podrá fabricar nuevas armas.

«Irán no tiene defensas aéreas. Irán no tiene Fuerza Aérea. Irán no tiene Armada. Sus misiles, sus lanzadores de misiles y sus drones están siendo destruidos o derribados del cielo», dijo Hegseth en una rueda de prensa para actualizar sobre la situación en el decimocuarto día de la operación militar ‘Furia Épica’.

Según el jefe del Pentágono, el volumen de los misiles iraníes y sus drones han caído un 90% y un 95% respectivamente.

Más de 15,000 objetivos han sido atacados por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos e Israel, una cifra «superior a los 1,000 objetivos diarios», algo que «ninguna otra coalición de países en el mundo es capaz de lograr», aseguró.

«Como está viendo el mundo, están actuando con una absoluta desesperación en el estrecho de Ormuz, algo con lo que ya estamos lidiando», advirtió sobre los ataques a tanqueros y buques mercantes en la vía estratégica, por donde pasa entre el 20 y el 25 % de todo el comercio marítimo de hidrocarburos.

El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, precisó que en menos de dos semanas, han «neutralizado la capacidad de combate» de la Armada iraní, aunque afirmó que continúan atacando los navíos de guerra de la República Islámica.

«Hemos logrado avances, pero Irán aún conserva la capacidad de infligir daños a las fuerzas aliadas y al tráfico marítimo comercial, por ello, nuestra labor en este frente prosigue», indicó Caine.

Avión cisterna KC-135

Ambos mencionaron a los cuatro militares fallecidos al estrellarse un avión cisterna KC-135 en el oeste de Irak. Otros dos tripulantes fueron heridos.

El presidente Donald Trump ha justificado la ofensiva militar en la supuesta intención de Irán de «apoderarse de todo Oriente Medio» y ha descrito al país como un «tigre de papel» cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas.

Cientos de personas han muerto en Irán a causa de los bombardeos, entre ellos civiles y niños. Por otro lado, al menos once militares estadounidenses han fallecido en ataques iraníes desde el inicio de la ofensiva.