(L-R) US President Donald Trump speaks next to FIFA President Gianni Infantino after being awarded the FIFA Peace Prize during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico, at the Kennedy Center, in Washington, DC, on December 5, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que la selección de fútbol de es “bienvenida” en el Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por “su propia seguridad”.

La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad”, escribió en la red Truth Social.

El mensaje del líder estadounidense se produce un día después de que el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, asegurara que “no hay condiciones” para que su país participe en el Mundial después de que el líder supremo, Alí Jameneí, fuera asesinado en la ofensiva israelí y estadounidense iniciada el pasado 28 de febrero.

Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, dijo el ministro, que destacó también: “Nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”.

El martes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con Trump en la Casa Blanca, donde el líder estadounidense le trasladó que el equipo iraní era “bienvenido” en el Mundial.

Hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, reveló Infantino en Instagram.

El Mundial 2026 se disputará en México, Canadá y Estados Unidos desde el próximo 11 de junio. La selección iraní debía jugar sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.

En noviembre, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional.

