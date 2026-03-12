Un empleado cuenta billetes egipcios en una gasolinera de El Cairo. Fotógrafo: Islam Safwat/Bloomberg
Agencia Bloomberg
Los bonos globales borraron sus ganancias en lo que va de este año, ya que los elevados precios del petróleo avivan el temor a que la inflación se reactive, desencadenando una ola de ventas en los mercados de renta fija.

