El índice Bloomberg Global Aggregate, que mide los rendimientos totales de bonos gubernamentales y corporativos con grado de inversión, ahora está plano en 2026, tras extenderse la liquidación el jueves luego de que el petróleo volviera a superar los US$ 100 por barril.

El indicador llegó a acumular un alza de hasta 2.1% este año hasta el 27 de febrero, justo antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara un ataque contra Irán, lo que subraya la rapidez con la que el shock geopolítico revirtió el optimismo.

Los rendimientos de los bonos globales se han evaporado.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. escalaron a máximos de varios meses esta semana, mientras los inversionistas incorporaban el riesgo de un conflicto más amplio, con muchos gestores apostando a que cualquier presión inflacionaria superaría la tradicional búsqueda de refugio en deuda soberana.

Los inversionistas en deuda corporativa también muestran cautela frente al crédito privado, después de que Morgan Stanley y Cliffwater LLC limitaran los retiros en algunos fondos tras un aumento de rescates, lo que deterioró aún más el ánimo del mercado.

“Los inversionistas en general están cada vez más preocupados por el panorama inflacionario ante el repunte de los precios de la energía”, dijo Michael Brown , estratega senior de investigación en Pepperstone. “Las economías que son grandes importadoras de energía probablemente experimenten un repunte inflacionario más significativo, y cabría esperar que los bonos gubernamentales de esos países tengan un desempeño inferior”, afirmó, señalando la deuda de Reino Unido y Europa.

Esa dinámica ya es visible en Europa, donde el rendimiento del bund alemán a 10 años subió el jueves a su nivel más alto desde 2023, en medio de temores sobre el impacto económico derivado del conflicto en Medio Oriente.

La atención también se centra en los bancos centrales. Si bien se espera ampliamente que los responsables de la política monetaria mantengan sin cambios la tasa de referencia la próxima semana, cualquier repunte sostenido de las presiones sobre los precios podría dificultar la justificación de reanudar los recortes en los próximos meses, incluso mientras el mercado laboral se debilita.

“Una trayectoria de inflación más elevada hará más difícil que la Fed comience a recortar pronto”, escribieron en una nota los economistas de Goldman Sachs Group Inc., Manuel Abecasis y David Mericle . Esta semana, los economistas retrasaron su previsión para que la autoridad vuelva a recortar la tasa de interés desde junio a septiembre.

Mientras tanto, los diferenciales de los bonos corporativos globales rondan sus niveles más altos desde junio.

El índice de bonos corporativos en dólares con grado de inversión de EE.UU. entró en terreno negativo en lo que va de este año el miércoles, después de que la empresa de software Salesforce Inc. registrara una demanda tibia por una emisión de US$ 25,000 millones en bonos, en medio de preocupaciones más amplias sobre la exposición de las compañías de software a la inteligencia artificial. Amazon.com Inc. vendió US$ 37,000 millones en bonos el martes, la mayor emisión en un solo día registrada en el mercado.

Los índices que siguen por separado los bonos gubernamentales y los corporativos con grado de inversión a nivel global también acumulan pérdidas en 2026, según muestran los datos.

La probabilidad de incumplimiento de las empresas en Europa aumentará “de forma significativa pero desigual entre sectores” si los precios del petróleo se acercan a US$ 130 por barril, según analistas de Scope Ratings, incluido Karl Pettersen, codirector de calificaciones corporativas. Si los precios se estabilizan entre US$ 90 y US$ 100, la probabilidad de incumplimiento “se mantendrá moderada”, de acuerdo con la prueba de estrés de la firma.

Los bonos del Tesoro mundial se encaminan a su peor mes desde finales de 2024.

El costo de la protección contra incumplimientos de grado de inversión en Europa se acercó el jueves a su nivel más alto desde mayo. El posicionamiento de los inversionistas en swaps de incumplimiento crediticio de alta calidad en Europa se tornó bajista por primera vez en años la semana pasada.

Aun así, no todos los inversionistas se preparan para una desaceleración prolongada. Los esfuerzos de Trump por mantener bajo control los precios del petróleo, junto con las lecciones de crisis petroleras anteriores, llevan a algunos inversionistas a mostrarse más optimistas sobre las perspectivas de largo plazo para los bonos.