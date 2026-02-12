¿Cuál de las dos opciones podría rendir más este año? ¿acciones o bonos? En un contexto de perspectivas favorables para el crecimiento económico, se espera que la renta variable continúe este año superando en retornos a la renta fija , estimó Jimmy Astocondor, profesor de finanzas de Pacífico Business School.

“Este escenario se encuentra alineado con las expectativas respecto a la política monetaria de los principales bancos centrales, que probablemente continúen con recortes de tasas de interés durante 2026, aunque a un ritmo más moderado”, refirió el economista.

Astocondor estima que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) este año bajarían dos veces su tasa de referencia. “Las tasas a la baja hacen que los rendimientos en instrumentos fijos sean menores respecto a la renta variable (acciones, ETF y fondos mutuos)”, apuntó.

Proyecciones de rendimiento de acciones y bonos

Jimmy Astocondor estimó que este año la renta variable podría rendir entre 8% a 10%. Mientras que la renta fija lo haría entre 4.5% a 6% .

Por su parte Paul Zevallos, profesor de finanzas de la Universidad de Lima, coincidió en que para este año se proyecta un mejor rendimiento de la renta variable, por encima de la renta fija . En ambos casos con rendimientos positivos.

“Las expectativas en el mercado local no han cambiado mucho respecto al año pasado. La renta variable tiene un espacio para seguir creciendo, a un ritmo menor a lo visto el año pasado, pero igual con expectativa favorable”, refirió Zevallos.

Las proyecciones de Zevallos incluso son más positivas. En el caso de la renta variable, en la bolsa local estima que un rendimiento de dos dígitos es alcanzable, en el rango entre 10% a 20% .

Sobre los sectores a invertir en acciones, destaca construcción, servicios y consumo. “Estos sectores se quedaron rezagados el año pasado, donde principalmente los sectores minería y servicios financieros fueron los que despegaron”, subrayó.

Respecto a las acciones mineras, estimó que aún hay previsión de alzas. “Pero gran parte de ese upside ya ha sido materializado el año pasado. Las expectativas en torno al cobre y oro siguen al alza, pero con alzas más pausadas, no tan agresivas. E incluso con algunas correcciones por el lado del oro, como se ha estado viendo en los últimos días”, anotó.

Y para el caso de la renta fija, Zevallos prevé un rendimiento en el rango de entre 5% y 9% . “Si bien la renta fija puede que no esté en el rango de rendimiento de la renta variable, igual la expectativa es que los precios de los bonos se sigan apreciando”, destacó Zevallos.

“Hay una demanda que se mantiene alta por instrumentos de deuda no solo de Perú, sino en general de mercados emergentes. Eso lo hemos visto en las últimas emisiones de la segunda mitad del 2025. La demanda de la deuda soberana peruana y la corporativa se ha mantenido al alza”, agregó Zevallos.

Sobre la conformación de una cartera de inversiones, Jimmy Astocondor recomendó que en el caso de una persona con un perfil de inversión moderado, el 50% debería estar en renta variable y el 50% en renta fija. Mientras que para un perfil más arriesgado, las inversiones en renta variable podrían llegar al 70%, y el 30% en renta fija.