La Bolsa de Valores de Lima volvería a tener un rendimiento positivo este año, estiman analistas (foto: Andina).
La Bolsa de Valores de Lima volvería a tener un rendimiento positivo este año, estiman analistas (foto: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Las perspectivas sobre los mercados financieros este año son positivas. Al momento de evaluar entre los diferentes instrumentos de inversión, existen dos grandes grupos: la renta variable (donde destacan las acciones), y la renta fija (bonos).

TE PUEDE INTERESAR

Bancos tendrán alta rentabilidad en 2026, ¿qué alivio recibirán los que poseen sus acciones?
Acciones y bonos en Japón se disparan tras victoria histórica de Takaichi
Acciones de Southern: SAB proyectan menor precio, ¿influye remezón de metales?
Pulso bursátil: el movimiento de las acciones, divisas y commodities esta semana
Powell sugiere pausa en recortes de tasas y mercados reaccionan, ¿qué pasó con las acciones y bonos?
Tres opciones para invertir en Perú sin comprar acciones de la BVL

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.