La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, aseguró una victoria electoral histórica que la posiciona como la líder más fuerte del país en la era de la posguerra. El resultado impulsó al alza los precios de las acciones y los rendimientos de los bonos.

Su gobernante Partido Liberal Democrático logró la mayor victoria de un solo partido en una elección general desde la posguerra en Japón. Es una transformación extraordinaria para una fuerza política que estaba contra las cuerdas el verano pasado, antes de alinearse detrás de la primera mujer en la historia del país en llegar al cargo de primera ministra, en octubre.

El LDP obtuvo por sí solo una supermayoría de dos tercios en la Cámara Baja, de 465 escaños, según la emisora pública NHK. Un recuento de resultados difundido por NHK a primera hora del lunes mostró que la coalición gobernante ganó 352 bancas en la Cámara Baja, ampliando de manera considerable su ajustada mayoría previa de 233. Con 316 escaños, el LDP alcanzó una proporción de representantes en la Cámara Baja superior a la de cualquier otro partido en la historia de la posguerra japonesa.

Takaichi había puesto su cargo en juego en esta elección anticipada, apenas meses después de asumir, al afirmar que renunciaría si su coalición no lograba la mayoría. La apuesta parece haberle salido de manera espectacular, apenas siete meses después de que el LDP perdiera el control de ambas cámaras del Parlamento.

El mandato obtenido por Takaichi para avanzar con ambiciosos planes de gasto dio nuevo impulso a la llamada “operación Takaichi”, apuntalando las acciones y presionando a los bonos. El índice Nikkei 225 llegó a subir hasta 5.7%, el mayor avance desde abril, mientras que el rendimiento del bono de referencia a 10 años saltó hasta 2.275%. El yen mostró volatilidad: se debilitó inicialmente y luego recortó pérdidas para negociarse en torno a 157 por dólar a las 9:30 de la mañana en Tokio.

El Nikkei 225 supera los 55,000 puntos tras la victoria de Takaichi | Los planes de gasto de la primera ministra han impulsado las acciones a niveles récord

Una supermayoría en la Cámara Baja facilitará aún más que su coalición apruebe legislación y vuelva a poner sobre la mesa el controvertido tema de una reforma constitucional, reactivando un debate que ha movilizado a sectores nacionalistas y ha inquietado a los defensores del pacifismo histórico de Japón.

“Habían perdido tres grandes elecciones consecutivas cuando ella asumió y logró cortar esa racha negativa”, dijo David Boling , ex subsecretario adjunto del Representante Comercial de EE.UU. y actual integrante de The Asia Group. “Recuperó el impulso y ahora realmente se adueñó del futuro del partido”.

Los inversores ya se habían estado posicionando para una victoria contundente del LDP, comprando acciones japonesas y vendiendo yenes y bonos del gobierno, ante la expectativa de que una Takaichi fortalecida aumente el gasto y la inversión para respaldar la economía, al tiempo que podría desacelerar el ritmo de las alzas de tasas del Banco de Japón.

En particular, economistas y analistas del mercado han seguido de cerca las declaraciones de Takaichi sobre sus planes de gasto, la posibilidad de recortar el impuesto a las ventas sobre los alimentos y su visión sobre el yen. El fin de semana pasado realizó comentarios que parecieron celebrar los beneficios de una moneda débil, lo que provocó una nueva presión a la baja sobre el yen.

Lo que dice Bloomberg Economics

“La victoria aplastante del Partido Liberal Democrático en la elección de la Cámara Baja de Japón le otorga a la primera ministra Sanae Takaichi una posición mucho más sólida para redefinir la política económica y exterior. Ha apostado con fuerza a su popularidad personal y a una línea política claramente conservadora. Ahora puede avanzar con rapidez para poner en marcha sus políticas”.— Taro Kimura, economista