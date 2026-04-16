Trump endureció la presión contra el Gobierno de Miguel Díaz Canel en enero bloqueando el envío de crudo venezolano. Foto: EFE/EPA/Adalberto Roque
Trump endureció la presión contra el Gobierno de Miguel Díaz Canel en enero bloqueando el envío de crudo venezolano. Foto: EFE/EPA/Adalberto Roque
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El Pentágono estaría intensificando sus planes de intervención militar en Cuba, de acuerdo con medios locales, aunque el departamento de Guerra llamó a no especular.

De acuerdo con funcionarios citados bajo condición de anonimato por el rotativo USA Today,

El Departamento de Guerra respondió a EFE que no especularía sobre «escenarios hipotéticos» y que las fuerzas armadas prevén diversas contingencias y «permanece preparado para ejecutar las órdenes del presidente».

Tensiones en Cuba por una posible intervención militar

Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos, que se intensificaron en enero, tuvieron un nuevo repunte esta semana cuando el canciller de La Habana, Bruno Rodríguez, acusó a Washington de intimidar a quienes tratan de comerciar con la isla y defendió el derecho del país caribeño a importar combustibles.

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Trump endureció la presión contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel en enero bloqueando el envío de crudo venezolano desde la captura del presidente, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

LEA TAMBIÉN: El Gobierno de Cuba anuncia el indulto de 2,010 presos

El bloqueo petrolero estadounidense de los últimos tres meses ha venido además a agravar una crisis estructural que la isla viene padeciendo desde hace más de seis años. La economía del país se ha contraído un 15 % entre 2020 y 2025.

Elaborado con información de EFE

Trump endureció la presión contra el Gobierno de Miguel Díaz Canel en enero bloqueando el envío de crudo venezolano. (Foto: EFE)
Trump endureció la presión contra el Gobierno de Miguel Díaz Canel en enero bloqueando el envío de crudo venezolano. (Foto: EFE)

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