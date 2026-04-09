Cuba acusó el jueves a Estados Unidos de “extorsionar” a países de América Latina y el Caribe para que cancelen sus acuerdos de cooperación médica con La Habana con el fin de “asfixiar” la economía de la isla.

El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas del gobierno comunista de Cuba, con US$ 7,000 millones en 2025, según cifras oficiales. El año pasado, unos 24,000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud trabajaban en 56 países.

Pero en los últimos meses, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana finalizaron esos acuerdos que, en algunos casos, permitieron el despliegue de personal sanitario cubano durante más de 25 años.

“El gobierno de EE.UU. persigue, presiona y extorsiona a otros gobiernos para poner fin a la presencia de Brigadas Médicas Cubanas en diversos países, bajo pretextos mendaces”, señaló en X el canciller cubano Bruno Rodríguez.

El jefe de la diplomacia cubana subrayó que “los objetivos del gobierno estadounidense y la campaña diplomático-mediática que desarrolla son continuar cercando la economía cubana y cortar fuentes de ingresos legítimos para asfixiar al pueblo de Cuba“.

La administración del presidente Donald Trump aplica una política de “máxima presión” contra Cuba, que impide las exportaciones de petróleo a la isla después de que fuerzas estadounidenses derrocaran a principios de enero al mandatario Nicolás Maduro, el hasta entonces mayor aliado de La Habana, y amenaza con sanciones a los países que envíen crudo a La Habana.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, llega a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en el marco del Foro de Alto Nivel CELAC-África, en Bogotá, el 21 de marzo de 2026. (Foto de Raúl Arboleda / AFP)

Esa medida ha profundizado la crisis económica y energética en Cuba, que sufre frecuentes y prolongados apagones. La semana pasada, Trump hizo una excepción al permitir que un petrolero ruso entregara 730,000 barriles de crudo a la isla, el primer cargamento que llegó al país en tres meses.

El mandatario republicano no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, la isla representa una “amenaza excepcional” por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

“Trabajo forzoso”

Rodríguez se pronunció después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicara el martes un informe que denuncia graves violaciones de derechos humanos en las misiones médicas internacionales de Cuba, como retenciones salariales a los participantes, amenazas de penas de prisión de hasta ocho años para quienes las abandonen o confiscación de pasaportes.

En una entrevista con la AFP, el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón, afirmó que existen elementos para calificar como “trabajo forzoso” y “trata de personas” varias prácticas llevadas a cabo en ese programa.

“Es una situación de indefensión dramática que desconoce el concepto de trabajo y trato dignos, como si (los participantes) fueran tratados de manera totalmente abusiva, obligados a seguir reglas, convertidos en entes que no tienen el mínimo inherente a toda persona”, añadió Ralón.

De acuerdo con estadísticas oficiales cubanas citadas en el informe de la CIDH, los profesionales de la isla reciben apenas entre el 2.5% y el 25% de lo que los países receptores pagan a Cuba por los servicios médicos.

Como consecuencia, el personal implicado “no dispondría de una remuneración que les permita subsistir dignamente” ni “cubrir los costos básicos de vida”, señala la Comisión.

El canciller cubano insistió en que las brigadas médicas de su país “cumplen labores solidarias en lugares de difícil acceso; ayudan al desarrollo de sistemas de salud con recursos humanos de experiencia; y su personal es contratado de forma voluntaria, legal y soberana”, bajo normas internacionales.

En medio de crecientes tensiones entre Cuba y Estados Unidos, ambos países mantienen un diálogo que está en un estado “muy preliminar”, según dijo el lunes a la AFP la vicecanciller cubana Josefina Vidal, clave en el restablecimiento de relaciones bilaterales en 2015.