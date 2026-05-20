Fonavi 2026. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La vigésima tercera lista de nuevos beneficiarios fonavistas saldría en diciembre del presente año, adelantó hoy el jefe de la Sub Unidad de Orientación y Registro de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Eduardo Gaytán.

dijo en una entrevista con .

“Estarán en el grupo N° 23 todos aquellos fonavistas que no hayan recibido ningún cobro y no hayan salido en ningún padrón”, agregó.

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Eduardo Gaytán recordó que los aportes del Fonavi se dieron entre 1980 y julio de 1995, por ello es un poco difícil recabar la información y comprobarla.

“Entenderán que debemos verificar la información que nos han enviado en su formulario y estamos hablando de data de hace 40 años”, manifestó.

“Ya se ha pagado a más de un 1′200,000 personas y se ha hecho la devolución de más de S/ 3,000 millones. Eso demuestra que la Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica están haciendo todos los esfuerzos para que se complete la devolución”, añadió.

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El funcionario señaló que, en cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 547-2026/ CAH-LEY N° 29625, el Banco de la Nación inició el 14 de mayo último el pago correspondiente a los beneficiarios que conforman el Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago.

“Este quinto grupo lo conforman todas aquellas personas que hayan salido en un grupo de pago del 1 al 19 y que hayan cumplido 68 años de edad al 31 de mayo del 2026 o quienes hubieran cumplido 88 años al 31 de mayo del 2026”, refirió.

Eduardo Gaytán indicó que los herederos de fonavistas fallecidos pueden acreditarse a partir del 21 de mayo del 2026 y que los pagos no tienen fecha de vencimiento, por lo cual pueden cobrarse en cualquier momento, siempre que el beneficiario figure en el padrón oficial aprobado por la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625 y presente el respectivo DNI en físico en cualquiera de las agencias del Banco de la Nación y Centros MAC.

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