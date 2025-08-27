La Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625 aprobó el cuarto grupo de reintegro que incluye a 73,739 exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), quienes terminarán de cobrar la devolución de dichos aportes desde el 28 de agosto del presente año.

Mediante Resolución Administrativa N° 490-2025/CAH-Ley 29625, publicada hoy en el diario El Peruano, se autorizó al cuarto grupo de reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios del primer al decimonoveno grupo de pago, que anteriormente cobraron parcialmente la devolución de sus aportes.

El cuarto grupo de reintegro está conformado por 73,739 fonavistas titulares a partir de los 68 años y también considera a los fallecidos de dicho grupo que, de haber seguido vivos, cumplirían 89 años al 31 de julio del 2025, los que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (Conadis), los que perciban pensión de invalidez de la ONP y los que padezcan enfermedad grave o terminal debidamente acreditada.

El monto total para la devolución de los aportes del cuarto grupo de reintegro es de S/ 255‘55,274.54, de conformidad con lo acordado por la Comisión Ad Hoc.

La norma dispone la emisión y notificación, a través de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc, del Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (Cerad), a las personas del cuarto grupo de reintegro.

El Cerad se entregará de manera virtual a través de la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi (www.fonavi-st.gob.pe o www.fonavi-st.pe). Sin perjuicio de ello el beneficiario puede recabar el Cerad mediante las plataformas de atención al fonavista.

Asimismo, se dispone comunicar al Banco de la Nación para que proceda al pago de la devolución de aportes correspondiente a los fonavistas que conforman el cuarto grupo de reintegro a partir del 28 de agosto del 2025.