Los exaportantes al Fonavi que han salido en las listas de devolución pueden cobrar en cualquier momento en una agencia del Banco de la Nación, señaló hoy Eduardo Gaytán, jefe de la Sub Unidad de Orientación y Registro de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc del Fonavi.

“Para los usuarios fonavistas que ya salen en una lista, no es que vaya a caducar o que haya un límite de devolución. Ellos pueden acercarse a una agencia del Banco de la Nación en cualquier momento, su dinero seguirá estando ahí, solamente tiene que presentar su DNI y se podrá hacer la devolución”, dijo en TV Perú.

“Tratemos de evitar colas, tratemos de evitar aglomeraciones, la única persona que lo puede hacer es el titular fonavista o los herederos cuando vayan a hacer su trámite de devolución”, agregó.

El funcionario explicó que antes de ir al Banco de la Nación los fonavistas deben verificar si están incluidos en la lista 22 ingresando a los siguientes link o también pueden llamar al Aló MAC (1800) y a la central telefónica 01 640-8655 que brindan información sobre el proceso de devolución y otros trámites.

“El fonavista puede acercarse en cualquier momento solamente con el DNI. Evitemos a los tramitadores o por personas no adecuadas. Este trámite es totalmente gratuito, no tiene que hacer ningún pago”, sostuvo.

Eduardo Gaytán recordó que desde el último 18 de diciembre ya se está dando la devolución de la lista 22 de beneficiarios del Fonavi, donde están aquellos exaportantes que no han salido en ningún grupo de pago anterior.

“La Secretaría Técnica con la Comisión Ad hoc están trabajando denodadamente por tratar de hacer las devoluciones lo antes posible”, manifestó.

“Estamos hablando de alrededor de 1′900,000 fonavistas, de los cuales ya se ha entregado la devolución a más de 1′200,000, lo cual significa más o menos S/ 3,300 millones que hasta la fecha se ha pagado a los usuarios fonavistas”, añadió.