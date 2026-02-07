El BCRP, usando sus reservas, acomodó la salida de capitales en 2021. (Imagen: Andina)
El BCRP, usando sus reservas, acomodó la salida de capitales en 2021. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

A medida que el Perú se encamina hacia las elecciones generales de 2026, la incertidumbre política reaparece como un factor que incide en decisiones de inversión y resguardo patrimonial. Desde 2021, más de US$ 22 mil millones han salido del país en un contexto marcado por volatilidad institucional. Sin embargo, hoy el escenario luce contenido, aunque no exento de riesgos.

TE PUEDE INTERESAR

Entrada de capitales extranjeros para comprar bonos en soles presiona el dólar a la baja
ISA Perú debuta en el mercado de capitales con emisión de bonos por S/ 208.4 millones
Pulso Bursátil: así se movieron los mercados de capitales esta semana

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.