Basaban sus proyecciones en el cambio de gobernante, que propiciaría mayor estabilidad política, y el impulso de los principales socios comerciales del Perú, que afianzaría la recuperación económica.

Sin embargo, los capitales no solo no retornaron sino que continuaron saliendo hacia plazas desarrolladas, preferentemente EE.UU. y Europa. En el 2023, salieron en neto capitales de corto plazo por US$ 1,675 millones, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Previamente, en el 2021, la fuga de capitales se exacerbó con la partida de US$ 17,161 millones –un máximo histórico en el Perú- ante la irrupción de Pedro Castillo como jefe del Estado y la incertidumbre que ocasionó en los agentes económico. Por el mismo motivo se fueron otros US$ 3,654 millones en el 2022.

Otra de las razones que inclinaba a los analistas a proyectar un freno en la afluencia de recursos al extranjero en el 2023 es que ya no quedaba mucho capital por salir, tras la histórica diáspora del periodo 2021 y 2022.

¿Por qué siguen saliendo capitales del Perú?

Pero esas presunciones fueron desbordadas por un factor adicional que tampoco estaba en los cálculos de los administradores de riqueza en los albores del 2023: la recesión.

Con la contracción de la economía el año pasado (-0.6%) y las magras perspectivas de recuperación en el 2024, muchas empresas con accionistas internacionales han dejado de invertir en el mercado local, sostiene el socio director de Valoro Capital, Jorge Espada.

“¿Para qué van a aumentar capacidad instalada si hay menos crecimiento? Por ello, en lugar de invertir, toman otras acciones como comenzar a pagar dividendos, y eso sale del país”, añade.

Hubo un entorno de mayor tranquilidad en el 2023, pero a la vez la caída de la economía tiene impacto en la confianza y no genera un escenario atractivo para invertir, refiere.

Además, algunos traslados de cuentas de corporaciones al exterior para aprovechar tasas de interés más atractivas explicarían, en parte, la salida de capitales, complementa.

El presidente de Maximixe, Jorge Chavez, afirma que pese a haberse moderado, el riesgo político local se mantiene alto porque subsisten los problemas de gobernabilidad, con disputas entre poderes del Estado, como el Congreso. “Las posiciones en el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía generan una mala señal, que afecta la percepción sobre el país”, señala.

¿Cómo influyen las tasas de interés en EE.UU. en la salida de capitales del Perú?

Otra de las claves de la migración de capitales en el 2023 fue el acortamiento de la diferencia entre las tasa de interés en EE.UU. y Perú, pues mientras la Reserva Federal estadounidense (Fed) mantiene su tasa de política monetaria (en 5.50%), el BCRP continua bajando la suya (hoy en 6.25%), agrega.

EE.UU. atrae capitales de peruanos. Favorece a esa tendencia la subida de tasas de interés en ese país.

“Un diferencial más corto de tasas de interés atrae capitales a EE.UU. de países como Perú”, dice al mencionar el mayor atractivo de las inversiones en dólares por su retorno alto.

El tercer trimestre del 2023 fue el de mayor flujo de capitales al exterior (US$ 2,029 millones), mientras que en el cuarto hubo en neto un ingreso de menor cuantía (US$ 311 millones). En los últimos tres años, se fueron del Perú recursos por US$ 22,490 millones.

¿Capitales seguirán migrando del Perú en el 2024?

La evolución de los flujos de capitales desde el Perú dependerá este año del movimiento de la tasa de interés de la Fed de EE.UU. y, en el plano local, de la conflicitivad social y política, vislumbra Jorge Chavez, de Maximixe. Si, como se prevé, la Fed baja su tasa, la rentabilidad de instrumentos externos menguaría y podría atenuarse la fuga de capitales, estima.

Jorge Espada, de Valoro Capital, considera que antes del 2026 –año electoral- será muy dificil que retorne parte significativa de los capitales peruanos que abandonaron el pais hasta el 2023. Podría haber ingresos puntuales, pero tendrán que pasar muchos años antes de que el grueso de recursos que fluyeron al extranjero vuelva al Perú, añade.