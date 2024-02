Ese hito en Wall Street aceleró las transacciones del criptoactivo y, en parte, según analistas, es una de las razones del repunte de 23% que exhibe la moneda virtual en el último mes, hasta una cotización actual de US$ 52,000 la unidad.

De los 11 ETF de bitcoin con licencia para transarse en la plaza neoyorquina, tres fueron inscritos en la bolsa local: Shares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, VanEck Bitcoin Trust (HODL) e Invesco Galaxy Bitcoin (BTCO).

Los ETF son fondos que cotizan en bolsa como si fueran una acción más, y que se componen de activos subyacentes –en este caso el criptoactivo-, por lo que se transan de forma sencilla.

Bitcoin disponible para invertir en la bolsa de Lima a través de ETF

Tales ETF ya se encuentran disponibles para ser negociados en la bolsa limeña -ahora filial de Nuam Exchange-, y se podrá acceder a los mismos a través de 19 casas de bolsa (SAB).

“Estos cuentan con el respaldo de importantes gestoras globales como BlackRock, VanEck e Invesco”, resalta Nuam Exchange.

Así, propiamente, los locales podrán invertir en bitcoin pero a través de los ETF, con la diferencia de que estos últimos sí son regulados, mas no la criptomoneda.

Puesto que el reglamento de inscripción de ETF le da facultad a la BVL de listar valores de bolsas como la de Nueva York, tiene la aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) local, afirma Julio César Plácido, jefe Perú de corredoras y fondos de nuam exchange.

En EE.UU. los ETF de bitcoin se han convertido en el segundo más transado, habiendo desplazado al de plata, destaca.

“El ETF le otorga transparencia al bitcoin, con grandes gestores internacionales y locales. La cantidad de dinero captado por estos ETF demuestra el real apetito de los inversionistas por incluirlo en su cartera. Es un activo que queremos ponerlo a disposición mediante infraestructura regulada, como las casas de bolsa”, añade.

Se podrá invertir en bitcoin en un mercado regulado, como la Bolsa de Lima.





Comprar bitcoin en un mercado regulado

“Antes de estos ETF, comprar bitcoin y custodiarlo era más complicado, con fraudes de exchange (plataformas para la inversión en criptomonedas) muy grandes. Ahora, cualquier inversionista peruano, retail o institucional, podrá comprar bitcoin en un mercado regulado”, señala Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa.

Con ese ETF no se podrá pagar ni hacer transferencias con la criptomoneda, pero, en contrapartida, el inversionista local ganará exposición al precio del bitcoin –pues el fondo y la moneda digital se moverán igual- y, sobre todo, con seguridad, pues antes debía contar con una billetera digital para custodiarlo, lo que incluso no lo eximía de perder irregularmente su capital, sostiene.

“En EE.UU. ha habido un ingreso de nuevos fondos retail e institucionales al ETF de bitcoin. Antes, para un retail (pequeño inversionista) era my dificil comprarlo por los mayores riesgos que implicaba; pero ahora lo puede hacer a través de un medio legal y regulado”, agrega

¿Cuánto cuesta invertir en bitcoin en la bolsa de Lima?

Ramos pone de relieve que ahora, en un mercado regulado, a través de SAB, el inversionista sabrá que su inversión irá a los activos que realmente quiere, pues hay varias plataformas no supervisadas en las que se reportaron muchas estafas internacionales y locales.

A la facilidad de transar los ETF, pues se originan en Nueva York, un mercado muy líquido, añade que los montos para invertir en estos instrumentos son accesibles y se pueden negociar en cualquier momento del día.

En efecto, si bien la unidad del bitcoin supera los US$ 52,000, el inversionista local podrá adquirir el ETF de esa criptomoneda con precios entre US$ 29.4 y US$ 58.3, dependiendo del gestor que los ofrezca, detalla Plácido.

Bitcoin, un activo extremadamente volátil

El bitcoin es un activo extremadamente volátil. En lo que va del año trepa 23%, pero entre noviembre del 2021 y fines del 2022, cayó 75%. Además, desde fines del 2022 el criptoactivo sube 102%.

Su pico es de US$ 64,400 en noviembre del 2021.

Jorge Ramos admite que es un activo especulativo y que hasta ahora no ha sido demostrada su utilidad final.

Por ello, el gerente comercial de Renta 4 SAB, Jaime Aritio, espera que un inversionista destine el 0.5% de su patrimonio al ETF de bitcoin y que, progresivamente, con el transcurso de los años, lo extienda a 2.5%, e inclusive, en un escenario muy optimista, hasta el 5%.

Sostiene que las las personas que ya tienen inversiones en bitcoin u otros instrumentos vinculados, podrían elegir traspasar su posición a un ETF.

" Un ETF es un producto diversificado, es un producto con comisiones justas, es un producto transparente, es un producto con liquidez diaria, es un producto que negocia en un mercado regulado como es la bolsa de valores”, dice resalta Aritio.